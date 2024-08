El escándalo salpica a Mariah Carey: sabía que su hermana se estaba muriendo y no fue a verla

La semana ha sido particularmente dura para el mundo del espectáculo, con trágicas noticias que han sacudido a los seguidores de dos figuras prominentes. A la inesperada muerte de Caritina Goyanes a los 46 años, debido a un infarto, se ha sumado el fallecimiento simultáneo de la madre y hermana de Mariah Carey. Un duelo que ha revelado profundas grietas en la relación familiar de la icónica cantante.

La noticia del fallecimiento de Alison Carey, hermana mayor de Mariah, ha dejado un rastro de tristeza y controversia. Alison, que residía en el condado de Greene, pasó sus últimos días lidiando con la soledad y el rechazo, sentimientos exacerbados por el aparente desinterés de su hermana famosa. David Baker, un amigo cercano de Alison, ha revelado detalles impactantes sobre el distanciamiento entre las hermanas. “Alison estaba profundamente herida por la falta de contacto de Mariah”, dijo Baker en una declaración exclusiva a The US Sun. “Se enteró hace un mes de que estaba gravemente enferma y nunca recibió una llamada, ni siquiera una videollamada. Eso habría significado mucho para ella”.

Una foto en Twitter de su Madre y hermana de Mariah Carey tras su trágica muerte. (Twitter)

La relación entre la intérprete de All I Want for Christmas Is You y su hermana Alison había sido tensa durante años, como se detalla en las memorias de la cantante, The Meaning of Mariah Carey. En su libro, la cantante describe a Alison y su hermano Morgan como figuras problemáticas en su vida, acusándolos de vender mentiras a la prensa, y revelando que Alison intentó envenenarla con valium y venderla a un proxeneta. Estas acusaciones, aunque desmentidas por Alison y Morgan, profundizaron el abismo entre ellos.

Además, el amigo de Alison, David Baker, cuestiona la sinceridad del duelo de Carey. “María nunca hizo el mínimo esfuerzo por acercarse a su hermana en sus últimos días. Ahora, mientras dice estar desconsolada, el dolor y la tristeza de Alison se ven aún más profundos por el rechazo que sufrió”, explicó en el citado medio.

Mariah Carey y Tommy Mottola/ Gtres

Según cuenta, Alison se sintió “rechazada” y “olvidada” en sus últimos momentos, preguntándose si alguno de sus familiares asistiría a su funeral. “Todo esto ha dejado a Alison sintiéndose aún más abandonada y dolida”, añadió Baker. La situación se torna aún más dolorosa al considerar que la cantante estadounidense, conocida por su éxito en la música y su vida pública brillante, ha tenido que lidiar con la percepción pública de su familia desmoronada. Su distancia con Alison y la reciente pérdida de su madre solo amplifican la complejidad de sus emociones y la respuesta pública a su sufrimiento.

El funeral de Alison está programado para una fecha futura, pero las tensiones y el resentimiento continúan marcando la historia familiar de Mariah Carey. Este dramático desenlace no solo destaca las tragedias personales detrás del brillo de la fama, sino que también plantea preguntas sobre las verdaderas dinámicas familiares que a menudo permanecen ocultas al ojo público.