Devastación para la cantante Mariah Carey: su madre y hermana mueren el mismo día

El mundo del espectáculo se encuentra en estado de conmoción tras la reciente muerte de Caritina Goyanes, a los 46 años, solo 20 días después del fallecimiento de su padre, Carlos Goyanes. Este trágico suceso ha capturado la atención pública y ha generado un profundo luto en el ámbito nacional. Mientras la nación llora la pérdida de Caritina y su padre, otra devastadora noticia sacude el panorama internacional: Mariah Carey está atravesando un dolor inmenso tras perder a su madre y hermana en el mismo día.

Según informes exclusivos de People, Mariah, la legendaria cantante de 55 años, está enfrentando una tragedia doble sin precedentes. La artista ha confirmado la muerte de su madre, Patricia Carey, y su hermana, Alison Carey. Esta noticia ha dejado a sus seguidores y a la industria musical en estado de shock, marcando un doloroso capítulo en la vida de la diva del pop.

En un emotivo comunicado publicado en sus redes sociales, Mariah Carey expresó su profundo sufrimiento: «Mi corazón está roto. Perdí a mi madre este pasado fin de semana. Tristemente, en una serie de eventos trágicos, mi hermana perdió la vida el mismo día». La estrella del pop destacó la importancia del tiempo que pudo pasar con su madre antes de su fallecimiento, y agradeció el apoyo y el amor recibido de sus seguidores. También solicitó respeto por su privacidad durante este periodo extremadamente doloroso.

Patricia Carey, su madre, era una reconocida cantante de ópera y entrenadora vocal. Su vida estuvo dedicada a la música y a la formación de jóvenes talentos, y aunque estuvo casada con Alfred Roy Carey, el matrimonio se disolvió antes de que Mariah cumpliera tres años. A pesar de los conflictos en su relación, la cantante siempre mantuvo una conexión significativa con su madre, algo que queda claro en su autobiografía, The Meaning of Mariah Carey. En el libro, Carey describe una relación llena de contradicciones, marcadas por orgullo, dolor, y admiración. «Nuestra relación es una cuerda espinosa de orgullo, dolor, gratitud, celos, admiración y decepción», escribió Carey, reflejando las complejidades emocionales que definieron su vínculo con Patricia.

La pérdida de Alison Carey, cuya vida estuvo marcada por graves problemas de salud, adicción y un pasado complicado, añade una capa adicional de dolor a la tragedia. Alison, que demandó a Mariah en 2021 alegando humillación pública y angustia emocional a causa de las revelaciones en la autobiografía de su hermana, había tenido una relación tumultuosa con ella. La decisión de Mariah de distanciarse de Alison, tomada por razones de seguridad emocional y física, reflejaba la complejidad y el conflicto que caracterizaban su relación.

La tragedia llega en un momento significativo para Carey, quien había anunciado recientemente una gira navideña bajo el título Christmas Time, diseñada para celebrar su icónico éxito All I Want for Christmas Is You. La gira, que incluirá 20 fechas por Estados Unidos, estaba destinada a ser un evento festivo y especial. Sin embargo, la noticia de la muerte de su madre y hermana añade una capa de dolor y tristeza a lo que prometía ser una celebración de la temporada navideña.

Mientras el mundo del espectáculo y los seguidores de Carey se unen en su duelo, la complejidad de su situación personal y profesional destaca la profundidad de su pérdida. Mariah Carey enfrenta ahora un momento de inmenso sufrimiento y reflexión, mientras la comunidad artística le ofrece su apoyo y condolencias en este periodo doloroso.