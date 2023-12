Los grandes dramas de Mariah Carey, la reina de la navidad

No todo es glitter lo que reluce. La vida de Mariah Carey no ha sido un camino de rosas, desde que era muy pequeña ha tenido que hacer frente a grandes problemas que han intentado apagar su luz. En el año 1994, lanzó su canción All I want for Christmas is you, un tema que marcó un antes y un después en su carrera profesional y la convirtió en la reina de la navidad. Año tras año, este hit aumenta sus reproducciones con la llegada de estos meses en los que muérdago hace acto de presencia.

El 29 de septiembre, la artista dio el salto a la escritura y publico: The Meaning of Mariah Carey (el significado de Mariah Carey). Un libro en el que cuenta sus memorias y habla de algunos escándalos que han marcado su vida, revelando así los detalles más desconocidos de su vida. Violencia doméstica, control y abusos en su matrimonio con Tommy Mottola, racismo, han sido algunas de las pesadillas que Mariah ha tenido que sufrir.

Una familia desestructurada

Las navidades para Mariah Carey no siempre han sido sinónimo de alegría. La cantante cuando era pequeña vivía en una familia ‘disfuncional’, un hecho que no le permitía poder disfrutar como lo hace ahora de estas fechas tan señaladas. A pesar de ello, siempre intentaba mantenerse positiva, ya que siempre quiso que lo fueran. Con el paso del tiempo, su madre le ayudó a entender la navidad: «Ella solía hacer sidra y con sus amigas cantaban villancicos. Aunque era un hogar humilde para vivir, esos gestos cambiaban todo y lo hacían especial para mí», dijo Maria en una entrevista para Clarín.

La cantante se pasó su 18 cumpleaños llorando, ya que aún no tenía un contrato discográfico. Desde siempre uno de sus mayores deseos ha sido dedicarse a la música y el no tener nada firmado a esa edad, lo veía como un fracaso. «Cantar fue una forma de escapismo para mí y escribir una de procesamiento. Cuando era pequeña había desarrollado el instinto de sentir cuando se avecinaba la violencia», contaba Mariah Carey en sus memorias. Como ella mismo escribió, durante su infancia presenció numerosos altercados familiares e incluso alguna vez tuvo que llamar a la policía: «Me di cuenta de que cuando los gritos de los adultos alcanzaban cierto tono y velocidad, significaba que debía ponerme a cubierto», contaba en sus memorias.

Su hermana la drogó y la intentó vender a un proxeneta

«Cuando tenía 12 años mi hermana me drogó con Valium, me ofreció una uña del dedo meñique llena de cocaína, me provocó quemaduras de tercer grado y trató de venderme a un proxeneta», relataba la propia Mariah Carey en The Meaning of Mariah Carey. La relación entre hermanas siempre ha sido complicada, llegando a dejar de tener contacto en los años noventa. Sus padres decidieron divorciarse, después de numerosos episodios de violencia y la reina de la navidad se quedó con su madre, a diferencia de su hermana, Alison, que se crió con su padre. Además, la diva también tuvo unas palabras para su hermano mayor Morgan, el cual se convirtió en un ‘tormento’ para su vida, por las palizas que le daba.

Su matrimonio con Tommy Mottola

Mariah Carey, con tan solo 23 años, se casó con Tommy Mottola, con el que se llevaba 23 años de diferencia. «Incluso ahora me resulta difícil explicar cómo era en mi relación con él. No es que no haya palabras, es que se atascan y desaparecen en el espesor de mi ansiedad. Nunca existió una fuerte atracción sexual o física, pero le di mi trabajo y mi confianza», explicó Mariah Carey. Según relata Carey, se sentía controlada en todo momento por Mottola. La vivienda en la que compartían vida estaba protegida por guardias armados y había cámaras de seguridad en todas las habitaciones. Sin embargo, el detonador que la hizo volar de esa jaula dorada, fue cuando él arrastró por su mejilla un cuchillo de mantequilla y se divorciaron en 1998.

Trastorno de bipolaridad

Uno de los últimos duros golpes a los que tuvo que hacer frente Mariah fue en 2018, cuando ella misma confirmó que sufría un trastorno de bipolaridad. «Hasta hace poco vivía en la negación, el aislamiento y en constante temor. Era una carga demasiado pesada para llevar y simplemente ya no podía hacerlo. Busqué y recibí tratamiento, puse a personas positivas a mi alrededor y volví a hacer lo que amo, escribir canciones y hacer música», confesó la artista en una entrevista para la revista People.