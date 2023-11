Mariah Carey desafía a Halloween y da la bienvenida a la Navidad

Aún con Heidi Klum vestida de pavo real junto a varios artistas del Circo del Sol, Mariah Carey ya ha dado la bienvenida a la Navidad. La cantante, compositora y actriz estadounidense ha vuelto a pasarse el juego e inaugurado el inicio de la temporada navideña de una manera única: descongelándose a sí misma y desempolvando, a su vez, los adornos festivos al ritmo de All I want for Christmas is you.

Ha sido a través de su perfil de Instagram, donde reúne a más de doce millones de seguidores, que la cantante ha desafiado a la noche de Halloween y entonado su mítica canción navideña junto con un grupo de personas vestidas con motivos navideños. «It’s…… TIME!!! (Es la hora, en español)», ha escrito. En apenas unos minutos, la publicación de Carey se ha vuelto viral y superado el millón de likes y las treinta mil reproducciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mariah Carey (@mariahcarey)

Sea como fuere, lo cierto es que ya es prácticamente una tradición que Mariah Carey inicie la temporada navideña el día 1 de noviembre. De hecho, se trata de una cita muy esperada por sus fans en todo el mundo. El año pasado, sin ir más lejos, la natural de Huntington apareció en sus redes vestida con un mono negro y un gorro de bruja pedaleando en una bicicleta estática, con calabazas de Halloween a su alrededor; y con un calendario con alas de murciélago que marcaba el cambio de fecha del 31 de octubre al 1 de noviembre. Era entonces cuando la artista se reía y con un agudo y entonado «It’s time» se teletransportaba a una localización navideña y cambiaba el negro por el color rojo tan característicos de la Navidad y, por ende, de la mayor parte de sus videoclips.

Las cifras de All I Want For Christmas Is You

Que Mariah Carey sea considerada la reina de la Navidad en todo el mundo desde hace ya casi tres décadas se debe única y exclusivamente al gran éxito de su canción navideña All I want for Christmas is you, un hit enmarcado dentro de su primer álbum dedicado a la Navidad, llamado Merry Christmas, editado en el año 1995, que, curiosamente entonces, no gozó de la gran popularidad de la que lo hace hoy; pues se trata del tema navideño más popular de los últimos años, consiguiendo una venta de más de 16 millones de copias.

Mariah Carey durante una de sus actuaciones / Gtres

En la actualidad, el tema musical alcanza cada Navidad el número uno en las listas de éxitos americanas y también en nuestro país. Tanto es así, que en 2022, All I want for Christmas is you se convirtió en la canción más reproducida en un solo día en la historia de Spotify. Fue el pasado 24 de diciembre, el día de Nochebuena, cuando el tema llegó a la friolera cifra de 21.270.000 reproducciones en la plataforma de streaming especializada en música; superando a Easy On Me, el single de Adele, que se estrenó con un enorme éxito en Spotify y al otro gran villancico pop de la historia: Last Christmas de Wham!, que se encontraba en el tercer puesto de esta lista con 19 millones de reproducciones en ese día tan señalado del calendario.