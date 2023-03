El verano de las 96 horas llega a España: aviso de la AEMET por la locura con los termómetros

En lo que respecta al clima, marzo siempre ha sido un mes en el que los días fríos se han combinado con algunos más calurosos, pero hemos de estar atentos porque lo que llega a partir de hoy es algo que hacía tiempo que no se veía. El verano de las 96 horas que llega a España y del que avisa la AEMET por la locura con los termómetros

El verano que viviremos durante 96 hora

En las últimas horas ya hemos podido notar en prácticamente toda la península cómo hemos pasado abruptamente del invierno al verano, saltándonos la primavera, que es de hecho la temporada que ahora comienza.

Los días previos han sido de temperaturas muy bajas, con precipitaciones y heladas en gran parte del país, pero la AEMET ya avisa del cambio que vamos a vivir durante las próximas 96 horas, con un episodio «anómalo» de «calor repentino» que aunque breve va a ser bastante intenso.

Esta subida de temperatura afectará principalmente al sur y este de la península, con el sábado como su día de mayor intensidad. En el Levante se van a dar temperaturas superiores a los 30 grados. De hecho durante el fin de semana las temperaturas en Valencia, Alicante y Murcia pueden llegar a los 33 grados a la sombra porque el viento también llegará del oeste, según informa la AEMET.

Rubén del Campo portavoz de la Agencia Estatal de meteorología señala además que las temperaturas serán «superiores a los 18 a 20 grados en casi todo el territorio nacional» a lo largo del día de hoy, Jueves.

Fin de semana ‘veraniego’ en Levante y el sur

El episodio cálido se producirá «entre este jueves y el lunes de la próxima semana», según el portavoz de AEMET. El sábado, domingo y lunes, «puede hacer más de 30 grados en algunas partes de Andalucía y el Mediterráneo, y localmente puede llegar a los 33 grados en algunas partes de la Comunidad Valenciana y la región de Murcia».

Del Campo prevé temperaturas para el sábado y el domingo que serán de 5 a 10 grados más altas que las típicas de la temporada. “Estas temperaturas son más acordes con mayo o, en la zona mediterránea, junio, y es más propio del verano» admite el portavoz de AEMET.

¿Es normal que un episodio tan cálido ocurra tan temprano en marzo?

Del Campo reconoce que «no es algo sin precedentes» pero también advierte que «no es un episodio habitual». El portavoz de AEMET explica que no es la primera vez que se alcanzan los 30 grados en estas fechas. De hecho señala que incluso algún mes de febrero se han producido récords en la provincia de Alicante y en el litoral mediterráneo andaluz, y aunque no suele ser la norma, tampoco es algo que no se haya visto antes.

Echando la vista atrás podemos señalar dos récords anteriores de temperatura máxima en el mes de marzo. 33,2 ºC en Valencia el 25 de marzo de 1988 y los 33,6oºC en Murcia el 10 de marzo de 2017.

Cabe preguntarse ¿se podrá superar ese récord? Pues todo apunta a que posiblemente así sea, si se tienen en cuenta los más de 33 grados de máxima que podrían alcanzar los termómetros en las comunidades antes mencionadas, de la Región de Murcia y Comunidad Valenciana.

¿Qué causa este calor repentino?

Del Campo explica las razones detrás de este cambio abrupto en el tiempo. «La atmósfera más dinámica de la primavera hace que los cambios climáticos sean repentinos y frecuentes. Aunque todavía tenemos que esperar la primavera del calendario, la primavera meteorológica comenzó el 1 de marzo. Podemos pasar rápidamente de masas de aire frío a aire muy cálido en esta época del año» dice el meteorólogo.

Hemos experimentado un frío extremo hasta ahora debido a que «un anticiclón en latitudes altas, asistido por la borrasca Juliette, estaba enviando aire muy frío desde altitudes elevadas», pero esta semana «tenemos un cambio de patrón. Un cambio en el que» vientos cálidos del sur y suroeste son enviados por tormentas atlánticas que están dando vueltas al norte de la península. «.

Además, añade para el fin de semana «un anticiclón en el norte de África», por lo que entre este y las tormentas en el Atlántico, se creará un «pasillo de aire muy cálido» que eventualmente llegará a la península. Un aire que, “en origen ya es muy cálido, porque casi viene del Caribe”, y que se calentará aún más a medida que se acerque a la península. Las altas presiones a su llegada provocarán un calentamiento adicional provocando esa subida de temperaturas, a la que se suma otro componente en Andalucía y el Mediterráneo. Hará aún más calor debido a los vientos del oeste que pronto soplarán. Y se calientan una vez más cuando descienden a esa región desde la meseta.

Un episodio caluroso intenso pero corto

Será un episodio de ‘verano’ de corta duración. El lunes, las cosas empiezan a cambiar. Y aunque desde la AEMET se asegura que todavía hay mucha incertidumbre en torno a las temperaturas del martes, posiblemente van a bajar significativamente.