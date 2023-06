Vas a alucinar: Pedro Duque revela el pastón que cobraba por ser astronauta

¡Sorpresa! Pedro Duque se ha sentado en el plató de ‘La Resistencia’, programa presentado por David Broncano, para dar su entrevista más personal y ha desvelado uno de sus secretos mejores guardados. Ha sido completamente sincero. Broncano le ha hecho la clásica pregunta: ¿Cuánto dinero tienes en el banco? Ha respondido con naturalidad y ha reconocido que en su época de astronauta tenía “un sueldo majo”. Ha sido un programa muy sorprendente. Duque es un rostro bastante cercano, pero suele mantener las distancias y en esta ocasión se ha olvidado del público.

El exministro de Ciencia e Innovación tenía un buen motivo para acercarse a la audiencia. Está en plena promoción de su libro ‘Isaac Nweton’, una obra infantil que está causando sensación. Ha explicado que no tuvo ninguna duda. Reconoce que la idea le vino de repente y tuvo que llevarla a la práctica porque algo dentro de él le dijo que iba a salir bien. Así ha sido. Está recibiendo muy buenas críticas y ha demostrado que tiene mucho éxito en todo lo que hace. ¿El secreto? Le da la misma importancia a cualquier tarea.

El sueldo de Pedro Duque

No tenía escapatoria. David Broncano no perdona y siempre intenta descubrir cómo es la vida económica de sus invitados. Con en exministro ha hecho lo mismo. Le ha preguntado cuánto dinero tenía ahorrado en el banco y él le ha explicado que cuando era astronauta tenía unos ingresos elevados. Ha esquivado la pregunta, ha evitado dar una cifra exacta y su respuesta está causando sensación. “Eso quiere decir seguramente que estoy siendo muy aburrido, así que vamos a hablar de algo que sea más divertido”, ha contestado Duque.

Más tarde ha dado detalles sobre los honorarios que recibía, pero también ha sido prudente porque no quería dar un dato concreto y causar alguna polémica. “Tenía un sueldo público, majo. Más que de ministro. Sueldo de trabajador de agencia internacional”. El invitado de ‘La Resistencia’ también ha explicado cómo consiguió ejercer de astronauta. Su explicación ha sido muy divertida. Antes de nada ha desvelado que estudió mucho y que hizo grandes esfuerzos para conseguir su empleo.

Los secretos de Duque

Pedro Duque recuerda que estudió ingeniería aeronáutica, pero algunos de sus compañeros no tenían la misma formación. “Te cogen cuando ya has terminado la carrera. No vale cualquier carrera, pero bueno, una de ciencias. Tenemos gente que ha estudiado medicina. Hay algunos que han estudiado geología, biología. Sobre todo, muchos más ingenieros”.

También ha desvelado que tienes que pasar otro tipo de pruebas, como por ejemplo test de personalidad. “Te hacen otro tipo de exámenes, otro tipo de pruebas, eso de que te lleves bien con la gente”.

Muy prudente

Pedro Duque ha sido igual de prudente al hablar de su formación que al hablar de su dinero. No ha querido decir qué nota sacó en su época de estudiante, cuando terminó la carrera y le propusieron ser astronauta. “Acabé con muy buena nota”, es lo único que dijo. “Fíjate que si le da vergüenza, es por pudor, ¿qué nota será? Dímelo, dime la nota. ¿Un nueve y pico? Tengo curiosidad real para saber qué nota sacaste en Aeronáutica, que es de las carreras más difíciles”, le dijo el presentador.