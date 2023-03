El último movimiento de Clara Chía en casa de sus suegros mientras Shakira pedía ayuda a su hermano

El trío formado por Clara Chía, Shakira y Piqué tiene a todo el mundo enganchado. Desde que se supo que la cantante y el ex futbolista dejaban atrás una larga relación y dos hijos en común, no ha habido día que no hayan sido protagonistas de los titulares.

Desafortunadamente, de todos ellos, la peor parada es Clara Chía. La joven no ha dado declaración alguna, pero todos sus actos en plena calle son objeto de noticia. Más aún si está con Piqué.

Ambos están atravesando por una complicada etapa, pero, aun así, parece que viven una luna de miel. Y la cosa parece que va en serio. La pareja ya ha dado el paso de vivir junta. Piqué ha dicho adiós a la casa en la que vivía para mudarse con la joven a una casa al alcance de muy pocos.

Además, la relación de la joven con sus suegros parece estar mejor que nunca. Una que nada tiene que ver con la que estos mantenían hace unos meses con Shakira.

Clara Chía ya come donde sus suegros

Hace tan solo unos días, según Mamarazzis, la joven acudía junto a Piqué a una comida familiar en casa de sus suegros. Un almuerzo que dejaba muy claro el lugar que actualmente ocupaba la joven en la vida del futbolista.

Afortunadamente, ni Clara Chía ni Piqué se cruzaron con Shakira a pesar de que ésta viva a tan solo unos metros de los abuelos de sus hijos. Una situación que habría sido muy embarazosa de haberse sucedido.

Shakira, obligada a pedir ayuda a su hermano en plena calle

Mientras Clara Chía disfruta de la confianza que mantiene con los padres de su novia, Shakira vivía unas horas antes una terrible situación. Tras recoger a sus hijos del colegio, la cantante se encontró con un obstáculo en mitad de la carretera.

Un repartidor había pinchado la rueda de su vehículo y esto impedía a Shakira entrar a su casa por unos de sus garajes. Incrédula, Shakira pedía ayuda a su hermano para que este sacara su vehículo del segundo garaje y ella pudiera acceder a la viviendo sin la atenta mirada de los periodistas que esperaban en la calle. Parece que por mucho que lo intenta, a Shakira las cosas no terminan de irle del todo tan bien.