Clara Chía, irreconocible: su cambio físico desde que sale con Piqué

Clara Chía es la mujer de la que más se está hablando en los últimos días. Tras la ruptura de Shakira y Piqué, que se confirmara que la joven fuera la actual novia del ex futbolista no ha hecho más que ponerle en el punto de mira. Desde entonces todo ha sido un no parar de noticias, rumores, canciones y vídeos virales que han puesto el foco en este triángulo amoroso.

Clara Chía se había mostrado en un segundo plano desde que la bomba estallara, pero la joven catalana intenta seguir con su vida pese a que todo ha cambiado y poco a poco se deja ver por la calle, donde la esperan decenas de fotógrafos y periodistas. Hace tan sólo unos días unas cámaras pudieron grabar a Gerard Piqué y Clara Chía por Barcelona e incluso un periodista trató de hacerle unas preguntas a la pareja. Algo que resultó en vano porque Piqué sacó su lado más ‘vacilón’ mientras que la joven trató de ocultarse.

Su intento por no aparecer en las imágenes fue en vano, pues las cámaras lograron captarla e incluso grabaron el momento en el que se chocó con una señal mientras Piqué se reía de lo sucedido.

Y a raíz de estas y otras imágenes que hemos podido ver de la nueva conquista de Piqué, muchos han comentado el impresionante cambio físico de Clara Chía desde que sale con el ex futbolista. Lo cierto es que hablamos de una chica de 23 años que lo lógico es que en poco tiempo haya experimentado cambios típicos de su edad.

El impresionante cambio físico de Clara Chía

Esto puede verse si se siguen las redes sociales de la chica, si bien muchas de ellas son privadas, otras falsas, pero Gerard Piqué ha subido su primer selfie y sigue ardiendo después de un tiempo.

Se observa que ella era una chica que más bien se preocupaba poco por su aspecto físico y su ropa, y que en poco tiempo se ha dejado ver con un físico algo más prominente y con ropa más elegante y menos casual que antes.

Si analizamos los diversos cambios, hay fuentes que destacan que podría haberse realizado algunas cirugías en la cara y por esto el rostro se muestra de otra manera, más llano y sin granos y otros que podrían ser bastante comunes a su edad.

Otros comentan que no hay tales cirugías si no que , como suele ser habitual en las redes, la novia de Piqué habría usado diversos filtros para subir sus fotos y por esto a veces se la ve con una imagen más dulce.

En este aspecto físico, el pelo tiene mucho que ver. En un tiempo se la ve con extensiones, un cabello más largo por este motivo, más liso, y algo distinto a cuando lo llevaba hace tiempo, algo más salvaje. También es natural que una chica de esta edad vaya cambiando de look según la situación, si se trata del día a día, de una boda (como la que ha ido con Piqué), conciertos o eventos.

El aspecto de Clara Chía, así como su presencia o desaparición de la vida pública es noticia, por esto se analiza lo que lleva y cómo viste y se peina. ¿Acabará siendo toda una influencer?