Shakira da un golpe en la mesa: prohíbe que sus hijos vayan de boda con Piqué y Clara Chía

La pelea entre Shakira y Gerard Piqué, con Clara Chía Martí siempre en medio, no cesa a pesar de que las aguas parecían más tranquilas en los últimos tiempos. El detonante de un nuevo capítulo del enfrentamiento entre dos de los personajes más famosos en lo mediático en España es una boda, no la de Piqué y Chía, si no la de Marc, el hermano de Gerard, quien se casa en los próximos días y a cuyo enlace no podrán acudir los hijos del ex jugador del Fútbol Club Barcelona, Milan y Sasha, por obra y gracia de Shakira.

La polémica está servida y demuestra que Shakira, además de mostrarse inflexible, no quiere hacer ni un mínimo acercamiento a su vida pasada ni a nada que tenga que ver con Gerard Piqué. El enlace de Marc Piqué con su novia tendrá lugar el 23 de junio en Barcelona, pero los hijos de Shakira y Piqué, de acuerdo con el convenio regulador por la custodia de los menores, estarán en la Ciudad Condal sólo hasta el día 19 del mismo mes, ya que llegaron el día 2.

Después de esta fecha, deben regresar con su madre, con la que ya residen en Miami, por lo que el plazo está fuera para la boda de Marc Piqué, a la que, a buen seguro, le hubiera gustado a Gerard que acudieran, ya que su tío es una persona muy importante tanto para Milan como para Sasha. Piqué, de hecho, habría intentado a través de sus abogados llegar a un acuerdo para que los pequeños estuvieran cinco días más en Barcelona, pudiendo acudir así al enlace matrimonial, pero Shakira se ha negado en rotundo, haciendo, según informa la periodista especializada Lorena Vázquez, que tengan que volver a Estados Unidos sin retrasarse lo más mínimo y atendiendo al acuerdo pactado.

Piqué iba con todo en busca de una modificación eventual del acuerdo y habría ofrecido a través de sus abogados compensar a Shakira con esos días más adelante. Esta propuesta no llegó a buen puerto por la negativa en rotundo de la artista nacida en Barranquilla, que se apunta un tanto en su particular lucha con Piqué pese a que los perjudicados puedan ser sus hijos, que están muy unidos a su tío Marc.

Los motivos del ‘no’ de Shakira a Piqué

Las cábalas sobre las razones por las que Shakira se ha negado a que sus hijos acudan a la boda de Marc Piqué ya han comenzado y más allá de la venganza con su ex, destaca la presencia en la boda de Clara Chía Martí, la novia actual de Gerard Piqué, que cada vez está más involucrada en los planes de familia y con la que Shakira busca la mejor relación para con sus hijos.

Shakira no quiere que Milan y Sasha compartan tiempo y espacio con Clara Chía, en la medida de sus posibilidades, por lo que dar permiso para que acudieran a la boda del hermano de Piqué era facilitar un contacto al que se niega en rotundo, como parte de las consecuencias del noviazgo que acabó con más de 10 años de relación con Gerard Piqué.