«Tú le mataste»: la confesión más dura tras la muerte del nieto de Robert de Niro

Los amantes de Hollywood se han quedado paralizados tras salir a la luz una noticia que nadie esperaba y que marcará un antes y un después en la vida de Robert de Niro, uno de los mejores actores de la historia. El nieto del artista ha fallecido. Le encontraron muerto en su casa con tan solo 19 años. Fuentes cercanas aseguran que sufrió una sobredosis y su madre había confirmado esta teoría, pero todavía hay muchos misterios que resolver.

“El informe policial recoge que fueron hallados restos de una sustancia blanca en polvo sobre un plato”, informa un medio de total solvencia. La familia está destrozada. Cada vez se conocen más detalles, a pesar de que algunos puntos siguen siendo bastante extraños. Ha salido publicado que Leonardo de Niro, así se llamaba el joven, estaba sentado en una silla cuando le encontraron.

La hija de Robert de Niro está hundida

Drena, hija del mítico actor, fue la encargada de anunciar lo que había pasado. Lo hizo a través de las redes sociales. Sabía que tarde o temprano la noticia iba a ver la luz y prefería ser ella la que lo contase para que no hubiese especulaciones. Esto último es muy complicado de conseguir. Robert de Niro es una estrella y todo lo que le rodea genera interés, por eso la prensa americana no descansará hasta que todas las dudas estén resueltas.

“Mi hermoso y dulce ángel. Te he amado más allá de las palabras o la descripción desde el momento en que te sentí en mi vientre. Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que fue puro y real en mi vida. Desearía estar contigo. No sé cómo vivir sin ti, pero trataré de continuar y difundir el amor y la luz que tanto me hiciste sentir al ser tu mamá”, escribió Drena de Niro.

La confesión más impactante

Medios locales aseguran que Drena escribió otro mensaje que luego borro. Un mensaje que confirma la principal teoría. El joven habría muerto por una sobredosis, al menos eso es lo que ha salido publicado y lo que supuestamente contó su madre en un primer momento.

“A la persona que le vendió a Leo las drogas con fentanilo que nos lo arrebataron: espero que cada día pienses en mí y en mi familia. Tú lo mataste”. Estas palabras están generando mucha repercusión. Drena había sido muy clara, pero por motivos que se desconocen dio un paso atrás y borró el mensaje.

El actor rinde homenaje a su nieto

Robert de Niro también se ha pronunciado, ha desvelado cómo se encuentra y qué siente por su nieto. Tenían una relación muy estrecha, por eso está desolado. “Estoy profundamente afligido por la muerte de mi querido nieto Leo. Agradecemos enormemente las condolencias de todos. Pedimos que por favor se nos dé privacidad para llorar nuestra pérdida de Leo”. El actor no ha vuelto a hablar porque sabe que es un tema delicado, pero todavía quedan muchos puntos a tener en cuenta. El misterio continúa.