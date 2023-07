Fallece Leandro, el nieto de Robert De Niro, a los 19 años de edad

Robert De Niro se encuentra atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida. Su nieto, Leandro de Niro, ha fallecido a los 19 años de edad por causas aún desconocidas. Así lo ha comunicado su madre, Drena de Niro, con unas emotivas palabras de despedida en su perfil personal de Instagram: «Mi hermoso y dulce ángel… Te he amado más allá de las palabras o de la descripción desde el momento en que te sentí en mi vientre. Has sido la alegría, mi corazón y todo lo que fue puro y real en mi vida», comienza a escribir. El mensaje prosigue transmitiendo el duro duelo que le espera a partir de ahora al tener que enfrentarse a continuar su vida sin su hijo, algo de lo que no sabe si está capacitada para hacer: «Desearía estar contigo. No sé cómo voy a vivir sin ti, pero intentaré seguir y difundir el amor y la luz que me hiciste sentir al ser tu mamá. Fuiste tan amado y apreciado que tan solo desearía que el amor pudiera haberte salvado. Lo siento mucho mi bebé. Descansa en paz en ese paraíso eterno, mi querido niño», concluye.

Leandro de Niro era todo un orgullo para su familia, pero en especial para su abuelo, ya que a su temprana edad ya había comenzado a realizar sus primeros pasos en el mundo de la interpretación. A star is born, Cabaret Maxime y The Collection fueron algunas de las primeras películas en las que participó. El joven nació fruto del matrimonio de Drena de Niro (hija adoptiva de Robert de Niro) y Carlos Mare, un reconocido artista neoyorkino. Es por ello que, más allá del reconocido don de su abuelo frente a las cámaras, a Leandro le corría constantemente por sus venas el gusto por el mundo artístico.

Aunque por el momento, su abuelo, Robert de Niro, no se ha pronunciado públicamente sobre este duro varapalo familiar, las reacciones en el post de Drena donde anuncia el fallecimiento de Leandro no se han hecho esperar, empezando por Mare, su padre, quien, a pesar de no haber publicado nada en concreto en sus redes, sí que ha querido escribir unas duras palabras en la publicación mencionada: «Mi querida Drena… Las palabras no son suficientes para expresar la alegría que nos dio y la pérdida que ahora sufrimos con nuestras familias y amigos. Él es el hijo de Dios ahora. En esta luna llena, su espíritu ilumina lo que no se podía ver en la oscuridad. No se puede deletrear ‘amor’ sin Leo», escribía acompañado de unos emoticonos de un ángel y de un corazón roto.

A juzgar por el contenido publicado por Drena en sus redes sociales, su relación con su hijo Leandro era muy estrecha. Sin ir más lejos, el pasado 15 de mayo, celebraron el Día de la Madre, donde más allá de definir a su hijo como «su alma gemela» pasaron una emotiva jornada recordando una larga lista de recuerdos juntos.