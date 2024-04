El truco de Edurne para calentarse en la cama que te dejará sin palabras

Edurne está atravesando una serie de cambios profesionales que le han posicionado en primera línea. Durante muchos años ha estado ligada a Mediaset, donde ha ejercido como jurado de ‘Got Talent’, pero ahora considera que necesita un cambio de rumbo y va a probar suerte en Antena 3, en concreto será coach de ‘La Voz’, espacio presentado por Eva González.

Sin embargo, su trayectoria televisiva no es el único motivo por el que se está hablando de ella. La artista tiene entre manos un nuevo proyecto musical titulado ‘Nada’ y ha concedido una entrevista en ‘El Hormiguero’ para promocionarlo. Aprovechando que el foco está puesto en ella, ha dado un consejo a los frioleros y ha desvelado cómo se calienta ella antes de entrar en la cama.

Debido a la cantidad de compromisos profesionales que Edurne tiene en su agenda pasa muchas noches en hoteles. En este momento cabe recordar que mantiene una relación a distancia con el futbolista David de Gea. El deportista vive en Reino Unido, donde ha fijado su residencia familiar. Mientras tanto, Edurne va y viene a Madrid y aprovecha para continuar con sus conciertos. Estos espectáculos le obligan a pasar algunos días fuera de casa. Durante su charla con Pablo Motos ha explicado que lo peor para ella es el frío que pasa en ciertos establecimientos, por eso ha desvelado como consigue entrar en calor.

«La solución a ese momento en que, en un hotel, el aire acondicionado está a tope y las sábanas de la cama están heladas. Yo siempre me llevo el secador de pelo porque, además de para secar el pelo, te sirve para planchar la ropa y para calentar la cama. Y es un gustazo», le ha contado al presentador de Antena 3. Ahora son compañeros de cadena y ha sido completamente generosa con él, tanto que se ha animado a hablar de su hija Yanay, quien ya tiene tres años.

Las palabras de Edurne sobre su hija

Edurne siempre ha sido muy discreta con su vida privada, por eso es tan importante las palabras que le ha dedicado a su primogénita. Poco a poco va ganando confianza con el público, por eso publica en Instagram algunas fotos de Yanay. Durante su entrevista en ‘El Hormiguero’ ha declarado: «Está preciosa. No para de hablar. Tiene dotes de artista y mucha personalidad». La nueva coach de ‘La Voz’ asegura que su hija ha heredado sus dotes artísticas. Reconoce que lleva toda la vida ligada al mundo musical y ha destapado cuál es su intérprete preferida.

«Mi artista favorita era Whitney Houston. También me encantaban las canciones de ‘Grease’ y luego fui Sandy en el musical español. Fue increíble», comenta con un brillo especial en los ojos. Recordemos que durante mucho tiempo fue la protagonista del citado musical y recibió unas críticas excelentes. Teniendo en cuenta su amplio recorrido encima de los escenarios, Pablo Motos quiso saber qué disco escucharía el resto de su vida, sin parar. «Te diría cualquiera de Pink. Me parece una artista increíble, sobre todo cómo es ella de personalidad, sus canciones más rockeras dan muy buena vibra», contestó con una sonrisa.

Edurne se ha ganado el respeto y el cariño del público. Actualmente tiene 38 años y disfruta de una lista infinita de triunfos profesionales. Su primer trabajo importante fue ser concursante de ‘Operación Triunfo’, reality que le sirvió para darse a conocer. Más adelante llamó la atención de la crónica social a raíz de su historia de amor con David de Gea, con quien contrajo matrimonio en 2023.

La boda de Edurne y David de Gea

Edurne ha hablado en primera persona de su boda con David de Gea. Fue uno de los eventos más destacados de la temporada y la cantante tuvo la generosidad de regalárselo a la prensa. Posó delante de todos los medios que estaban congregados en la finca que alquiló. No vendió ninguna exclusiva y respondió a todas las preguntas de los reporteros de forma gratuita. «Mi intención es casarme solo una vez en la vida y tenía que ser a lo grande. Después del cóctel quería algo inolvidable y fue como una gincana de cosas. En los postres, secuestré a los invitado», ha respondido cuando Pablo Motos le ha preguntado por los detalles de la ceremonia.

El presentador le pidió que profundizase y ella no dudó en dar más datos: «Entraron como veinte secuestradores, tiraron la tarta, la destrozaron… Es que me gusta mucho jugar, las ‘escape room’… Les llevé a otro sitio donde tenía preparados muchos juegos. Estaba el Comecocos a tamaño real, el Fortnite… Mucha adrenalina. Luego fue la fiesta de la espuma y me tiré en tirolina».

La buena fama de Edurne ha cruzado fronteras y le ha convertido en uno de los rostros más aplaudidos de nuestro país. La artista ha aprovechado su repercusión para denunciar causas considera completamente, como por ejemplo el sexismo que existe en el mundo del fútbol. Recalca que lleva años recibiendo críticas por parte de los detractores de David De Gea. No comprenden que le acuse de ser la responsable de los payos que el futbolista tiene en el campo. Gracias a ella este problema ha ganado más repercusión.