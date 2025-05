Consulta los horóscopos del 16 al 22 de mayo

Aquí van los horóscopos del 16 al 22 de mayo. Si sientes que hay algo en tu vida que necesitas entender mejor, quieres claridad sobre un tema que te preocupa o descubrir qué energía te acompaña en tu camino, según tus cartas de vida, escríbeme por privado en Instagram @sannaturaiz o en TikTok @sannaturaiz o a mi email [email protected].

Aries

Prepárate para recibir una semana intensa, Aries. Llegan a tu vida tentaciones, deseos, pasiones o enredos que pueden removerte si te dejas llevar. En el amor, cuidado con permitir que los celos o las manipulaciones pongan tu relación en riesgo. Si no estás en pareja, podrías vivir relaciones muy magnéticas pero también algo tóxicas. Tómate un segundo antes de lanzarte. En el dinero, pueden ofrecerte oportunidades tentadoras pero que no son del todo limpias. Lo que parece fácil y rápido, te puede salir caro.

Tauro

Tu mente no para, Tauro, y eso te está dejando sin energía. Esta semana puedes sentirte más pesado si te dejas llevar por el miedo o la autoexigencia. En el amor, es momento de hablar desde el alma y no desde el juicio. Si no estás en pareja, podrías estar sintiéndote inseguro o desconectado para abrirte al mundo. En lo económico, la ansiedad puede hacerte ver fantasmas donde no los hay. Trata de organizar tu agenda con claridad y no cargar con más de lo que te toca. Y recuerda que eres mucho más fuerte de lo que piensas.

Géminis

Mi querido Géminis, esta es una semana para abrir tu corazón con dulzura y mostrar todos tus sentimientos. En el amor, crearás un espacio para lo tierno y para hablar con sentimiento. Si estás sin pareja, alguien puede tocar tu sensibilidad, inspirarte o recordarte lo bonito que es compartir sin máscaras. En el dinero, las ideas creativas y los proyectos nuevos florecerán si los tratas con mimo. Estos días deja que la emoción te guíe un poco más de lo habitual.

Cáncer

Estos días vas a estar en modo defensa. Esta semana te invita a sostener tu lugar sin ceder a las presiones externas. En el amor, puede haber conflictos si sientes que no te están respetando; defiende tu verdad con firmeza pero sin cerrarte. Si estás sin pareja, pregúntate qué es lo que quieres de una relación antes de lanzarte. En lo económico, podrías tener que batallar un poco más, pero tienes fuerza suficiente para resistir. No te rindas ahora. Ya queda menos para lograrlo.

Leo

Tu semana va a estar enfocada al compromiso y la estructura, Leo. En el amor, puede haber decisiones importantes o conversaciones desde el alma, que lo cambien todo. Si no estás en pareja, puedes querer algo más serio o sentir que necesitas conectar desde un lugar más profundo. En lo económico, te conviene apostar por lo tradicional o dejarte aconsejar por alguien con experiencia. No dejes de guiarte por tus valores, son tu guía más segura.

Virgo

Mi querido Virgo, llega una semana perfecta para cuidar tu energía y tu autoestima. Puedes sentir la sensación de carencia, como si te faltara cariño o si el dinero no alcanzara como te gustaría. En el amor, es importante que en tu relación habléis desde la vulnerabilidad. Si no estás en pareja, podrías necesitar un abrazo que dure más de lo habitual. En el dinero, cuida tus gastos y trata de no aislarte. El universo tiene más recursos de los que crees, pero necesitas abrirte a recibir.

Libra

Mi querido Libra, llega una semana estable, firme y poderosa. Te sientes fuerte como un roble. En el amor, podrías dar pasos serios con alguien que también quiere construir un futuro a tu lado o sentir más estabilidad con tu pareja. En el dinero, tomarás decisiones acertadas y actuarás con madurez financiera. Llega una posible entrada de dinero o reconocimiento. Tu presencia tiene peso, así que úsala con elegancia y seguridad.

Escorpio

Esta semana todo se acelera, Escorpio. Llegan noticias, mensajes y situaciones que se mueven más rápido de lo que pensabas. En el amor, será una semana intensa de comunicación dentro de tu relación, aprovéchala. Si no tienes pareja, una conexión fulminante podría sorprenderte y cambiarlo todo en tu corazón. En el dinero, llegan respuestas, cobros, cambios o decisiones que te empujan hacia adelante. Sintoniza con la velocidad sin perder el control de tu vida.

Sagitario

Llega una semana llena de movimiento, conquistas y claridad. Estás decidido y nada te va a frenar. En el amor, podrías avanzar junto a tu persona especial hacia un objetivo común o retomar una pasión compartida. Y si estás sin pareja, alguien aparece en tu camino con la misma velocidad que tu deseo de vivir. En el dinero, hay avances, propuestas y energía para ir a por lo que quieres. Aprovecha este impulso, porque todo lo que se alinea contigo, se activa.

Capricornio

La claridad y la decisión marcan tu semana, Capricornio. Sabes cuál es tu objetivo y vas a dar los pasos necesarios para alcanzarlo. En el amor, es momento de que tengas conversaciones directas y emocionales. Si estás sin pareja, podrías sentir que prefieres la calidad antes que el ruido. Serás analítico y no te conformas con menos de lo que mereces. En el dinero, tomarás decisiones inteligentes y estratégicas. No te ablandes con lo que no te nutre y sigue en tu centro.

Acuario

Mi querido Acuario, llegan días de dedicación y foco. Estás construyendo paso a paso algo que dará frutos gracias a tu constancia. En el amor, es tiempo de cuidar y poner atención a lo que has creado junto a tu persona favorita. Si estás sin pareja, podrías conocer a alguien en el trabajo o estudiando. En el dinero, el esfuerzo sostenido en el tiempo empieza a rendir. Sigue perfeccionando tu arte en lo que te apasiona y no pierdas tu foco.

Piscis

Tu alma está lista para celebrar, Piscis. Esta semana se llena de encuentros, buena compañía y noticias que te alegran el corazón. En el amor, fluyes con una energía ligera y feliz. Disfrutarás de buenos momentos. Si estás sin pareja, alguien en tu entorno podría tocar tu corazón. En lo económico, las redes de apoyo o colaboraciones pueden traerte alegría y oportunidades. Abre el corazón, porque la vida también quiere festejar contigo.