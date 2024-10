Todo Soledad Mallol: su edad, las series donde ha trabajado y quién es su familia

Soledad Mallol es una de las actrices destacadas que debemos conocer y que quizás nos descubra un talento especial. La podemos ver en numerosas series y seguro que podrás ver en ella a una mujer que se ha convertido en un auténtico referente en todos los sentidos. Siendo una de las caras conocidas con las que quizás hemos crecido. De la mano de una serie de talentos y de personajes que nos han marcado, aunque quizás nos hemos quedado más con el personaje que con el nombre.

Por lo que, conoceremos un poco más, a través de las series y películas, pero también con un conocimiento total del teatro, una mujer que puede acabar siendo lo que marque un antes y un después en el mundo de la interpretación. Siendo una de las que se ha convertido en casi un símbolo en algunos elementos que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Ahora podremos conocer un poco mejor a esta artista que acabará siendo un referente en este momento. Las series donde ha trabajado puede convertirse en un referente que quizás nos invite a conocer un poco más a esta actriz, además de ser un poco más sobre su familia.

Actriz y componente del dúo Virtudes

Así es cómo se presenta Soledad Mallol nacida en Madrid un 6 de febrero de 1965. Conoció a su media naranja humorística en una obra de teatro en la que actuaron en los años 80. Uniéndose para siempre en un dúo que hay que conocer y que quizás hasta ahora no habías recordado.

Las Virtudes marcaron a más de una generación, en el momento en el que toda la familia miraba la televisión en el salón y los comentarios fueron siendo los mismos para todos. Sin duda alguna, estamos ante un elemento que se convirtió en el básico de una generación en la que todos se divertían con ellas.

Junto a Elena Martín formó un dúo imbatible que acabaría siendo un iconos, dos de las primeras mujeres que emprenderían el difícil acto de hacer reír a las personas. Con sus pelucas negras y un sentido del humor que sacaba sonrisas de todas las edades, sin duda alguna fueron todo un referente.

Este dúo se formó en 1986 y pudimos verlas por última vez hace unos 10 años en un conocido programa de televisión.

Estas son las series en las que ha trabajado Soledad Mallol

Desde 1980 Soledad Mallol ha estado en activo en la pequeña pantalla, prácticamente ha crecido a merced de las principales cadenas públicas en las que le hemos visto avanzar en su papel de actriz. Algunas te sonarán más que otras, pero todas acabarán siendo las que marquen a más de una generación.

2011: Plaza de España como Madre de Sebastián en TVE

2007-2010: Escenas de matrimonio como Marina Bermúdez Recalde en Telecinco

2006: Sábado noche como invitada en TVE

2006: Vive la vida como invitada en TVE

2004: Mis adorables vecinos en Antena 3

2002: Paraíso como Soledad en TVE

2001: Agente 700 como M-30 en TVE

2000: Manos a la obra en Antena 3

1999: Póker de damas como colaboradora en Antena 3

1999: Noche de fiesta en TVE

1997-1998: Kety no para como Enriqueta Paniagua Soriano «Kety» en TVE

1997: Mira quien viene esta noche en TVE

1997: ¡Que nos quiten lo bailao!

1995: Aquí no hay quien duerma

1995: Farmacia de guardia como Beatriz en Antena 3

1995: Cuentos interruptus

1993: Noche, noche en TVE

1991: Zapping en Antena 3

1989-1991: ¿Pero esto qué es? en TVE

1989: Ni a tontas, ni a locas en TVE

1980: Estudio 1 en TVE

La familia de Soledad Mallol

Además de ser una gran actriz y humorista, Soledad Mallol también puede presumir de familia en sus redes sociales. Es una mujer que guarda cierta discreción, pero no duda en compartir algunas imágenes de su día. Desde aniversarios, hasta personas de su día a día que reflejan cierta estabilidad.

Estamos ante una mujer que no duda en sacar una sonrisa, en redes y en sus labores cotidianas, consciente y feliz de haber conseguido grandes logros en su vida. Todo un referente en el mundo de la interpretación y del humor en España que se ha ganado a pulso su fama.

Esa peluca negra con un corte tipo Cleopatra que puso de moda en su día y ahora estos elementos que se han convertido en todo un referente. Pasarán sin duda alguna a la historia, no hay mejor nombre para este dúo, las virtudes de dos mujeres que nos hicieron reír a carcajadas y una de ellas, no podía ser otra que una Soledad Mallol. No dudes en conocer un poco más a esta gran actriz.