El tiempo en Navidad no va a ser como pensabas: Jorge Rey no tiene buenas noticias´

Jorge Rey no tiene buenas noticias, la Navidad no va a ser como pensabas ni mucho menos, nos enfrentamos a un episodio radicalmente distinto a lo que hemos vivido. Las temperaturas están cambiando, tal y como advirtió este adolescente que en su día predijo filomena, hay una serie de elementos que debemos tener en cuenta. Las señales de la naturaleza y sus métodos tradicionales nos traen una previsión que no es demasiado buena. El experto en el tiempo ha marcado en la fecha la Navidad como una de las que seguro que vamos a recordar por la situación meteorológica que nos traerá.

El tiempo en Navidad

Esperamos la Navidad desde hace semanas. Es el momento del año en el que nos empezamos a preparar para estar con la familia, descansar y quizás realizar alguna actividad al aire libre. Ir a buscar la hierba para los camellos de los Reyes Magos que suelen llegar con mucha hambre de Oriente, es un plan familiar que quizás tendrá que posponerse esta Navidad.

Tendremos que empezar a preparar la comida de los camellos antes, porque la Navidad apunta a ser fría y humedad. Jorge Rey lleva semanas advirtiendo de que se acerca un cambio de tiempo. Sus métodos tradicionales se anticipan a un cambio en los mapas del tiempo, las señales que le envía la naturaleza son muy claras.

Este verano las hormigas voladoras y su comportamiento anómalo, le advirtieron de que las lluvias acabarían siendo una realidad. Cuando todo el mundo imaginaba que no llovería o que seguiríamos en plena sequía en gran parte del país, por fin empezaron a aparecer las primeras lluvias. Ganando de esta manera seguidores y prestigio en su papel de aficionado a la meteorología.

Ahora lo ha vuelto a hacer. Hace unas semanas no teníamos constancia de ningún episodio de mal tiempo. Sino más bien todo lo contrario, vivimos un mes de noviembre con manga corta y eso quiere decir que las temperaturas han aumentado de forma significativa. Pero tal como dijo Jorge Rey, todo ha cambiado a partir de la segunda quincena de este mes.

El tiempo en estas fiestas

La llegada de diciembre ha hecho sacar a Jorge Rey los dichos tradicionales que seguro que se convertirán estos días en grandes protagonistas. Nos enfrentamos a una nueva etapa en la que Jorge Rey ya anunció que sería radicalmente diferente a lo que esperábamos. La sabiduría popular tiene muy claro cómo la naturaleza acaba marcando los ciclos del tiempo.

Hay un detalle que coloca a Jorge Rey en el punto de mira. Tal y como advierte: “Año de bellotas, año de nieve hasta las pelotas”. Por lo que estamos ante un año que será diferente de un 2022 en el que apenas vimos la llegada de nieve al país, fue un año seco y cálido. Este 2023 podría ser muy distinto.

Según Jorge Rey será mejor que nos preparemos para el frío y la nieve en este nuevo cambio de ciclo que puede ser el que marque la diferencia. Nos enfrentamos a un cambio que podría acabar siendo el que tire por tierra los planes al aire libre de una Navidad que será más íntima. Disfrutar de la familia con planes caseros quizás será una realidad de la que no podemos escapar. Jorge Rey no trae buenas noticias con esta previsión que avecina un nuevo gran temporal. Nos preparamos para la nieve, el frío y la lluvia que según él nos visitarán en el inicio del invierno.