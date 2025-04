Terelu Campos revienta y contesta a la peor acusación de Alessandro Lequio: «Jamás he tenido…»

Desde que ha regresado a España, Terelu Campos ha estado en el centro de la polémica. Su entrevista con Jorge Javier Vázquez generó todo tipo de reacciones, pero lo que verdaderamente encendió la mecha fueron sus declaraciones sobre la muerte de su padre. Durante su entrevista en ¡De Viernes!, Terelu relató un recuerdo impactante: «Recuerdo cómo mi padre cargaba la pistola». Este comentario provocó una reacción inmediata en la tertulia de Vamos a ver, el programa conducido por Joaquín Prat, donde se analizaron las palabras de la colaboradora.

Alexia Rivas no tardó en expresar su opinión sin filtros, acusando a la familia Campos de haberse acostumbrado a vivir de las exclusivas: «Esta familia está acostumbrada a no dar un palo al agua y a contar ya todo». A este comentario se sumó Alessandro Lequio, quien ironizó sobre la situación y criticó la decisión de Terelu de sacar a relucir su historia familiar en televisión: «Ella iba a hablar de su paso por el reality, pero ha sido tan lamentable que ha preferido airear la historia de su padre».

La polémica no quedó ahí. En medio de la vorágine de declaraciones, se especuló sobre un posible romance entre Terelu Campos y Alessandro Lequio, algo que la propia Terelu desmintió tajantemente. «Aunque coincidí con él en televisión, en el programa de mi madre, jamás he tenido nada con él. Nunca he sentido ninguna atracción por Lequio y por parte de él creo que tampoco», ha contestado la hija de María Teresa Campos.

Alessandro Lequio, más duro que nunca

Alessandro Lequio, lejos de alimentar el rumor, ha confirmado las palabras de Terelu y dio por zanjado el asunto. Sin embargo, esto no impidió que otros colaboradores continuaran analizando la relación entre ambos y las fricciones que han surgido a raíz de los últimos cruces de declaraciones. Durante su intervención en Vamos a Ver, el colaborador no se limitó a opinar sobre la entrevista de Terelu o la historia de su familia, sino que también sacó a relucir una anécdota que, según él, ilustra la actitud de la colaboradora.

Tal y como ha relatado, en Telecinco se hablaba de un episodio en el que alguien debía seguir a Terelu con un cenicero mientras ella fumaba. «Allí fumábamos todos», responde ella, negando rotundamente haber recibido un trato especial en este sentido. Pero lo que más sorpresa causó fue una nueva acusación que Lequio puso sobre la mesa: el supuesto episodio del chicle. Según su versión, una persona de confianza le contó que Terelu habría dejado caer un chicle en la mano de su secretaria para que esta lo tirara por ella. «Me lo contó ayer una persona de total confianza y credibilidad», insiste Alessandro.

Crece la polémica en ‘Vamos a Ver’

Joaquín Prat ha querido dar su punto de vista en Vamos a Ver, señalando que, según la información que él tenía, no se trató de un escupitajo directo, sino de un gesto en el que Terelu depositó el chicle en la mano de la secretaria con la intención de que ella se encargara de tirarlo. Ante tales acusaciones, Kike Calleja, íntimo amigo de Terelu, no dudó en intervenir para defenderla. «Lo mismo, la persona que te lo contó lo hizo malintencionadamente. Hay mucha gente que cuenta las cosas con mala leche», respondió con firmeza.

El periodista también puso en duda la veracidad de la historia, señalando que, de haber ocurrido realmente, la supuesta víctima habría tenido la oportunidad de denunciarlo públicamente. «Me llama la atención que nunca haya hablado la secretaria, que podría haberlo hecho, y si pasó en Telecinco… Pues fíjate», añade.

El debate no ha terminado ahí. En otro momento del programa, mientras Kike Calleja relataba cómo fue su reencuentro con Terelu tras su paso por Supervivientes, Lequio volvió a interrumpir con un comentario mordaz: «Por amor de Dios, que ha estado 18 días allí y se le está tratando como si hubiera regresado después de combatir en la Guerra de los Cien Años. Que no ha estado en el desierto, que ha estado en Supervivientes».

Este comentario indignó a Kike, quien no dudó en responder con ironía: «Tenía ganas de estar con su gente. A ella le ha servido la experiencia para quitarse complejos y miedos que tenía. El que no cambias eres tú, que te vendría bien ir a la isla 18 días». El cruce de palabras subió de tono, pero Joaquín Prat supo calmar la polémica por respeto a la audiencia que sigue Vamos a Ver.

Los problemas no terminan para Terelu Campos

A medida que el debate en torno a Terelu Campos sigue creciendo, queda claro que su regreso a la televisión ha sido de todo menos tranquilo. Su participación en Supervivientes, lejos de suponer un simple reto personal, se ha convertido en el detonante de múltiples polémicas que van desde su historia familiar hasta las acusaciones sobre su comportamiento en el pasado.

Por ahora, Terelu ha preferido mantenerse firme en su versión de los hechos y no dar más protagonismo a quienes la critican. No obstante, la controversia sigue en el aire, y con figuras como Alessandro Lequio dispuestas a seguir sacando trapos sucios, parece que aún queda mucha tela por cortar en este enfrentamiento.