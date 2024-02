La surrealista censura que ha sufrido Georgina Rodríguez en un medio iraní

La vida de Georgina Rodríguez cambió para siempre en 2016, año en el que se enamoró de Cristiano Ronaldo. Trabajaba en una tienda de ropa situada en la zona noble de Madrid e intentó continuar con su labor de dependienta durante una temporada, pero cambió de planes en el último momento. Sus jefes pensaron que lo mejor era trasladarla de establecimiento, pues había mucha gente que visitaba el negocio únicamente para verla. Poco a poco fue adquiriendo protagonismo y notoriedad en la prensa del corazón, tanto que ahora es un rostro habitual en los medios de comunicación de Arabia Saudita.

Georgina Rodríguez ha empezado una nueva etapa en Arabia Saudita. Ha seguido los pasos de Cristiano Ronaldo y está dispuesta a hacer cualquier cosa para hacer feliz a su familia, aunque de momento no ha cambiado sus costumbres. En las últimas horas ha publicado una fotografía en sus redes sociales donde se aprecia sus características curvas, esas curvas que le han convertido en una estrella de Instagram. Pero hay un medio iraní que no está dispuesto a hacer publicidad de esta faceta de la influencer, la por eso han recortado parte de su trasero.

An example of how sick Islamists are when it comes to the female body.

The Iranian regime’s press is censoring the butt of Georgina Rodríguez, Ronaldo’s wife.

They publish a picture in which a large part of her bottom has been amateurishly removed.

This is exactly how sick… pic.twitter.com/M3PPfN0zVh

— Darya Safai MP (@SafaiDarya) February 13, 2024