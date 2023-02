Surrealista: el actor que fichó por ‘La casa de papel’ mientras trabajaba en un taller de coches

‘La casa de papel’ es una de las series españolas más exitosas de la historia. Tras el final de la quinta y última temporada, Netflix confirmó que consiguió acumular 6.700 millones de horas vistas, convirtiéndose en la serie de habla no inglesa más demandada a nivel global en la plataforma.

Aunque ‘La casa de papel’ terminó hace más de un año, seguimos descubriendo nuevos datos de la serie. Recientemente, Ahikar Azona, que interpreta a Matías Caño, también conocido como Pamplona, ha contado cómo fue el casting de la serie.

«Yo estoy arreglando coches en un taller en Pamplona y en la bandeja de mensajes de desconocidos de Instagram me llegó el siguiente mensaje: «Te queremos ver para un papel de Patria, una serie de HBO»». Su primera reacción fue pensar que era mentira, pero luego le llamaron y resultó ser verdad. Él respondió que podía ir el domingo porque era el día que tenía libre en el trabajo.

Y continúa: «Fui al casting con Eva y Yolanda, las directoras de casting. Me hicieron el casting y me dijeron «bueno ya que estás aquí interpreta este otro papel para ‘La casa de papel’ que también encaja en tu perfil». Me dieron el guión en el momento y cuatro meses después me llamaron que tenía el papel de ‘La casa de papel’, no el de ‘Patria’».

Pamplona es uno de los atracadores de ‘La casa de papel’ que participa en el robo del Banco de España en las temporadas tres y cuatro. Pasa la mayor parte de la temporada tres trabajando en el pozo de oro junto con Bogotá, Nairobi y otros voluntarios.

Datos curiosos de ‘La casa de papel’

Todos los personajes de la serie ocultan su identidad y se llaman como ciudades. Tokio fue la primera de toda porque Álex Pina, el creador, llevaba una camiseta en la que ponía el nombre de la capital japonesa. Rápidamente llegaron el resto de nombres de lo protagonistas.

En un principio, la serie iba a llamarse ‘Los desahuciados’ y todos los atracadores iban a tener algo en común: que les habían quitado sus casas. Finalmente, se decidió quitar ese matiz más social y la serie fue bautizada como ‘La casa de papel’.

Las escenas de la cámara inundada se rodaron en los Estudios Pinewood (Reino Unido), especializado en filmaciones acuáticas. Para que el efecto fuera más impresionante, la cámara acorzada se hundió en un tanque.