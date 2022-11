Shakira revela el secreto de su relación que no va a gustar nada a Gerard Piqué

Shakira ha revelado más datos sobre su relación con Gerard Piqué, un secreto que no le gustará nada se sepa al ex jugador de fútbol. La relación entre la cantante colombina y el futbolista del Barcelona parecía de cuento de hadas, pero según se ha sabido a posteriori, nada más lejos de la realidad. El último secreto que he revelado Shakira dice mucha de cómo es Gerard Piqué en la intimidad, una característica que no le gustará nada que haya salido a la luz.

No va a gustar nada a Gerard Piqué: el secreto de Shakira

La relación de una cantante multimillonaria y un joven jugador de futbol y empresario dejó al mundo en shock. Pese a la diferencia de edad, Shakira es 10 años mayor que Piqué, todo parecía funcionar a las mil maravillas. Después de la separación se ha sabido que la imagen que deban de familia estaba muy lejos de la que eran en realidad.

La colombiana lo dejó todo para trasladarse al lado de su amor, que, por aquel entonces jugaba con el F.C. Barcelona. Cataluña fue el lugar elegido para formar una familia que llegó rápidamente, demostrando el amor que se tenían entre ambos. Un sentimiento que parecía solo externo, internamente las dudas siempre han estado presentes.

Según el escrito presentado por Shakira en el juzgado por la defensa que lleva su caso, a nivel fiscal no estuvo en Barcelona hasta que nació el segundo hijo, Sasha y Milán empezó el colegio. Hasta la fecha su relación con Gerard Pique no era sólida, por lo que la cantante estaba facturando fuera de nuestro país.

A partir de esta fecha dejó el programa de ‘The Voice’ de la televisión americana, con lo cual, ya emprendió el rumbo definitivo a Barcelona. Ciudad que desde 2015 la ha acogido como una ciudadana más y desde ese momento ha tributado en nuestro país. Por lo que Shakira defiende su causa con Hacienda, exponiendo datos de su relación con Gerard Piqué.

Una información que no gustará nada al ex futbolista. Aunque si tenemos en cuenta que se convirtió en padre muy joven y que solo unos meses después de proclamar el amor por su familia, salía a la luz su relación con Clara Chía, no es oro todo lo que reluce. Había algo en esa relación que impedía a Shakira sentir la ansiada estabilidad que le faltaba para creer en esa familia que estaban formando.