Sandra Barneda hace balance del 2025 y habla de uno de los golpes más duros: «Esto no se acaba aquí»

El final de 2025 está siendo para muchos un momento de introspección y Sandra Barneda no ha sido la excepción. La periodista y presentadora, acostumbrada a mantener su vida privada en un plano discreto, ha ofrecido uno de los testimonios más sinceros del cierre de año al reflexionar sobre los últimos meses y, en concreto, sobre uno de los golpes más duros que ha tenido que afrontar: la muerte de su sobrino en noviembre de 2024.

La reflexión de Sandra ha girado en torno al duelo, a la fe y a la necesidad de apoyarse en el amor y en la familia para seguir avanzando, incluso cuando la ausencia pesa más que cualquier éxito. Con voz calmada, pero visiblemente emocionada, la protagonista de nuestra noticia aseguró sentirse convencida de que la vida no termina aquí y que esa creencia es la que le ayuda a sostenerse día tras día.

La pérdida del joven, hijo de su hermana mayor y fallecido con apenas 20 años, continúa siendo para Barneda una herida abierta. Ella misma describió este suceso como «la hostia más grande» que ha vivido jamás, unas palabras que ya había pronunciado meses atrás en su visita al programa Universo Calleja, donde reconoció que su sobrino era «su persona favorita». Ahora, al recordar su ausencia, la presentadora reconoce que no ha sido sencillo asimilar que alguien tan lleno de vida se marchara tan pronto, un dolor que se intensifica especialmente en estas fechas en las que la familia y los recuerdos se vuelven protagonistas inevitables.

El momento más duro de Sandra Barneda

Durante una entrevista con Europa Press, Sandra explicó que la fe ha adquirido un papel determinante en su día a día. Cree firmemente que existe algo más allá de la vida terrenal, una convicción que se ha fortalecido precisamente tras la muerte de su sobrino. «Te agarras a la fe, a la esperanza, al amor y a cuidar de los tuyos», afirmó, subrayando que esa confianza en lo intangible le permite sentir que él sigue acompañándola de alguna forma. «Yo estoy convencida de que hay algo más, que esto no se acaba aquí, pero es un tema de creer».

Con sensibilidad y franqueza, Sandra Barneda ha explicado que imagina al joven celebrando cada paso que ella da y animándola a seguir adelante, porque así era él: alguien capaz de convertir cualquier momento en una fiesta y de llenar de energía cada espacio que ocupaba.

A pesar de la dureza de este proceso, reconoce que el año ha sido especialmente positivo en lo profesional. No entró en detalles sobre proyectos concretos, pero sí señaló que en el plano laboral ha vivido meses de gran estabilidad, logros y oportunidades. Ese avance, sin embargo, convive con la lentitud emocional propia del duelo. «Es la balanza», explicó ella misma: mientras la faceta profesional le ha permitido seguir creciendo, el terreno personal se ha visto sacudido por la tristeza y las ausencias, una combinación que define con claridad el contraste de su 2025.

Sandra Barneda hace balance de 2025

Consciente de que el final del año tiende a intensificar los recuerdos y la nostalgia, Sandra Barneda reconoce que estos días resultan especialmente sensibles. Aun así, mantiene la determinación de sostener lo aprendido en los últimos meses, especialmente ese impulso a mirar «la cara buena de la vida», una reflexión que ella misma dejó por escrito en redes sociales hace unas semanas en un homenaje dedicado al joven al cumplirse el primer aniversario de su muerte. En ese mensaje hablaba de la necesidad de soltar emociones como la rabia o la ira para abrazar la vulnerabilidad y el amor como guía, y reivindicaba la importancia de permitirse sonreír incluso cuando la tristeza sigue instalada.

Durante la entrevista, Barneda dejó claro que su sobrino continúa siendo una presencia constante en su vida. No solo lo siente cerca, sino que imagina su aprobación en cada pequeña decisión, una forma íntima y personal de seguir conectada a quien marcó profundamente su historia familiar. «Quiero pensar que siempre está conmigo», señaló con la seguridad de quien encuentra consuelo en esa sensación de compañía, convencida además de que, desde donde esté, él estaría orgulloso de verla avanzar.

Con la llegada de las fiestas, la presentadora tiene claro que despedirá el año rodeada de sus seres queridos, manteniendo vivo el recuerdo del joven en cada celebración y en cada gesto cotidiano. Para ella, esta manera de transitar el final del año supone un puente entre la ausencia y la memoria, una forma de honrar lo vivido mientras mira al futuro con la serenidad que da aceptar que el duelo es un camino largo. Sandra cerrará 2025 con esa mezcla de gratitud y tristeza que acompaña a los grandes aprendizajes, confiando en que, a pesar del dolor, existen razones para seguir adelante.