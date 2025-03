Sandra Barneda confiesa el momento más duro de su vida: «El dolor a veces te bloquea»

Sandra Barneda ha abierto su corazón para hablar del episodio más doloroso de su vida. La comunicadora, quien se ha caracterizado por ser muy reservada en cuanto a su vida personal, ha compartido con la audiencia la pérdida irreparable de su sobrino Neo, quien falleció con tan solo 20 años en noviembre de 2024. En una emotiva charla durante su participación en el programa Universo Calleja, ha expresado el profundo pesar que ha sentido y la importancia de visibilizar el duelo.

«El dolor a veces te bloquea y es también una emoción. Es parte de un sentimiento cuando has querido mucho a alguien y cuando te has roto tantas veces, ya no te quedan lágrimas», ha comentado la presentadora con la voz entrecortada. Sus palabras no han tardado en convertirse en tendencia y son muchos los que han empatizado por ella. La pérdida de su sobrino ha marcado un antes y un después. Durante la grabación de Universo Calleja, aprovechó un momento a solas con Jesús Calleja para sincerarse sobre cómo ha vivido este duelo: «Cuando me llamaste estaba espléndida. Estaba en un momento muy bueno y ahora tengo que recomponerme un poco».

La triste pérdida a la que se ha enfrentado

Sandra Barneda ha explicado que antes de la tragedia familiar se encontraba en una etapa muy buena, disfrutando de su vida personal y profesional, pero la inesperada muerte de Neo lo cambió todo de manera drástica. «Mi sobrino Neo muere con 20 años, no hace ni una semana que ha muerto y dudé muchísimo de venir. Es una hostia tan grande, tan bestia», confesó con lágrimas en los ojos.

Poco después del fallecimiento de Neo, Sandra Barneda participó en la gala de los GenZ Awards, un evento dedicado a reconocer el talento de la nueva generación de creadores de contenido. Durante la ceremonia, la presentadora no pudo evitar dedicar unas palabras a su sobrino, quien había sido una gran inspiración para ella. «Llevo toda la noche pensando en un GenZ que es mi persona favorita y que perdí este noviembre. Él es el que me animó a hacerme TikTok. Sé que desde arriba está feliz y disfrutando de esta noche», expresó emocionada ante el público. Sus palabras conmovieron a los asistentes, quienes mostraron su apoyo en ese difícil momento.

Para intentar sobrellevar el duelo y encontrar algo de paz, Barneda decidió embarcarse en una nueva aventura con Jesús Calleja en Universo Calleja. Junto a otras personalidades como la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada, el cantante Antonio Orozco y el humorista Carlos Latre, la periodista viajó a Nepal para sumergirse en una de las experiencias más intensas de su vida.

La aventura de Sandra Barneda

Durante su estancia en Nepal, Sandra y el resto del equipo visitaron el monasterio más icónico del Himalaya, donde fueron testigos de una ceremonia religiosa tradicional. En un gesto de gran sensibilidad, Calleja organizó una Puya especial dedicada a Neo, para que, según la creencia budista, encontrara la luz en su siguiente vida. «Están haciendo una Puya para que tu sobrino encuentre la luz y el camino para la siguiente vida y nos volvamos a ver», le explicó el aventurero a Sandra.

La periodista, visiblemente emocionada, escuchó la oración con el corazón abierto, dejando que las palabras y el ambiente del monasterio la envolvieran en un momento de profundo significado. Al finalizar la ceremonia, Calleja explicó a los demás participantes del viaje el sentido de esta ofrenda. «Vivimos el dolor en Nepal y tanto para mi familia como para mí, fue muy sanador. Yo no quería estar ahí viviendo cómo alguien se va. Creo que lo hacemos muy doloroso», declaró durante el programa.

Sandra Barneda está enamorada

En medio de este proceso de sanación, Sandra Barneda también atraviesa un momento especial en el ámbito sentimental. Durante la expedición en Nepal, Jesús Calleja aprovechó para preguntarle sobre su relación con Pascalle Paerel, quien ha traído estabilidad y felicidad a su vida. «Me aporta mucha calma, hay mucha comunicación, mucho amor. Por primera vez he dejado la exigencia Jesús, fluyo mucho más. Yo hace tiempo decía: estoy en un momento de mi vida en el que está alineado lo que pienso, lo que digo y lo que siento y si tú hablas desde ahí».

Sandra ha recalcado que, tras muchas experiencias y aprendizajes, ha logrado encontrar un equilibrio entre lo que piensa, dice y siente. «Este programa es humano. Este programa te desnuda en un buen sentido», añadió refiriéndose a Universo Calleja.

A pesar del dolor que ha experimentado en los últimos meses, ha querido transmitir un mensaje de fortaleza y esperanza. Consciente de que el duelo es un proceso que lleva tiempo, la periodista sigue adelante con el apoyo de sus seres queridos y de su pareja. Su historia ha servido como inspiración para muchos, recordando la importancia de hablar sobre la pérdida, de no guardar el dolor en silencio y de encontrar formas de honrar la memoria de quienes ya no están. «Hay que hablarlo», reiteró la presentadora, convencida de que compartir su experiencia puede ayudar a otros a afrontar su propio duelo.