Sálvame destapa el coeficiente intelectual de esta famosa y todo el mundo en plató alucina

Mediaset ha decidido cancelar ‘Sálvame’ de forma repentina, pero nadie puede negar que el programa ha estado innovando hasta el último momento. Uno de los juegos que más atrae a la audiencia es adivinar el coeficiente intelectual del famoso de turno.

Es una prueba por la que han pasado todos los colaboradores del espacio, pero también rostros tan populares como el Pequeño Nicolás. ¿Quién ha sido la última estrella en someterse a este examen? Estamos hablando de una famosa que se ha puesto de moda en los últimos meses, tanto que le han ofrecido ser tertuliana de ‘Sálvame’.

La protagonista de la historia

Estamos hablando de Yaiza Martín, novia de Ginés Corregüela y ex concursante de Supervivientes. La canaria se ha sometido al test de inteligencia de ‘Sálvame’ y el resultado ha llamado mucho la atención. Todos los colaboradores creían que iba a sacar una nota brillante, pero ¿qué ha pasado al final? Tenemos la respuesta, aunque antes hay que tener en cuenta una cosa. No son pocos los que piensan que Yiaza es “una manipuladora” que ha tejido un plan junto a Ginés para hacerse famosa en Telecinco. Teniendo esto en cuenta, los colaboradores de Jorge Javier Vázquez creían que iba a tener un coeficiente arrollador.

Yaiza Martín ha asegurado que no está mintiendo a nadie. Promete que se ha enamorado de Ginés Corregüela y asegura que no es cierto que esté vendiendo “la historia por capítulos”, tal y como han asegurado en ‘Sálvame’. Belén Esteban le ha acusado de estar mostrando una mentira a cambio de dinero. Según su información, ha tenido una acalorada discusión con Ginés Corregüela en un bar de Sevilla, lo que demostraría que la relación no es tan idílica como quiere dar a entender. ¿Cómo es de lista para supuestamente tejer un plan tan bien trazado?

El coeficiente intelectual de Yaiza Martín

Los colaboradores de ‘Sálvame’ se han quedado sin palabras al descubrir cuál es el coeficiente intelectual de Yaiza: 108. Debemos dejar claro que está por encima de la media nacional, que son 100 puntos, pero muy por debajo a lo que se esperaba de ella. La canaria ha sorprendido a todos. Sus rivales no dejan de decir que es muy lista y que todo lo hace por un motivo: quiere ganar dinero. Por eso muchos pensaban que iba a arrasar en el test de inteligencia y no ha sido así. Ha conseguido un resultado normal.

Belén Esteban obtuvo 109 puntos, lo que quiere decir que está por encima de Yaiza. No se llevan bien, la colaboradora no cree su historia y no ha dudado en desenmascararla. La princesa del pueblo asegura que Yaiza ha tenido una fuerte discusión con Ginés en Sevilla y que su actitud “es vergonzosa”. Según le han contado, la gente que presenció la pelea se levantó “del bar Las Setas” y se fue lejos porque el espectáculo era bastante incómodo.

Yaiza, nueva colaboradora de ‘Sálvame’

Yaiza Martín tendrá tiempo de ganarse el apoyo de Belén Esteban, aunque no demasiado. Adela González ha anunciado que será colaboradora del programa, pero ‘Sálvame’ termina dentro de poco. Kiko Hernández y sus compañeros piensan que la canaria está aprovechando la situación al máximo y que es una gran provocadora. Tuvo un cara a cara con la mujer de Ginés y, según Lydia Lozano, le hizo gestos fuera de cámaras aludiendo a su aspecto físico.