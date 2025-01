Sale a la luz la reacción de la infanta Elena y Jaime de Marichalar al paso de Victoria Federica por ‘El Desafío’

El mundo de la televisión se encuentra en constante evolución, pero pocos eventos han generado tanto revuelo como la reciente participación de Victoria Federica de Marichalar y Borbón en el programa El Desafío. Esta incursión marca un punto de inflexión en la vida de la nieta del rey emérito Juan Carlos I, convirtiéndola en la primera integrante de la familia Borbón en participar en un concurso. Sin duda, un movimiento inesperado que no ha dejado indiferente a nadie, y que también ha suscitado reacciones en su entorno más cercano, incluyendo a sus padres, la infanta Elena y Jaime de Marichalar.

Conocida por su vinculación con la Casa Real y posteriormente por su faceta como influencer en redes sociales, Victoria Federica ha dado un salto significativo al aceptar formar parte del elenco de la quinta temporada de El Desafío. Este formato, producido por Pablo Motos y Jorge Salvador, desafía a los famosos a realizar pruebas extremas y competir entre ellos en un ambiente lleno de adrenalina.

La decisión de unirse al programa no fue inmediata. Victoria confesó durante la presentación del formato que tuvo dudas antes de aceptar la oferta, pero finalmente se dejó convencer. «Ha sido un regalo, y no me arrepiento de haber participado», declaró emocionada.

La influencer también destacó que el equipo del programa la hizo sentir cómoda desde el principio, ayudándola a superar sus miedos iniciales: «Empezé como un pajarito asustado, pero poco a poco me fui sintiendo más segura y terminé disfrutando cada momento», explicó Jorge Salvador, productor del programa. Todos están encantados con ella, a pesar de que su imagen suele ser fría y distante.

La participación de Victoria Federica en un reality podría haber sido motivo de tensión dentro de una familia con tradiciones tan arraigadas como la de los Borbón. Sin embargo, según reveló la propia Victoria, tanto la infanta Elena como Jaime de Marichalar han mostrado su apoyo desde el primer momento. «En casa estaban muy contentos de que hubiera hecho esto y felices por mí», ha afirmado durante una rueda de prensa. No ha tenido ningún problema a la hora de hablar de este tema, pues sabe que no tiene nada que esconder.

Esto es lo que piensa la infanta Elena

La infanta Elena se siente orgullosa de los logros de su hija, mientras que Jaime de Marichalar, con su afinidad por las artes y la cultura, habría encontrado interesante el nuevo rumbo profesional de Victoria. Aunque ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas al respecto, fuentes cercanas aseguran que la pareja sigue de cerca los pasos de su hija y no se perderá los episodios de El Desafío.

Victoria Federica es consciente de que su participación en un programa de televisión de gran audiencia la expone a las críticas. Sin embargo, asegura estar preparada para enfrentarlos. No tiene miedo. Está dispuesta a llegar hasta el final.

Durante la presentación, Victoria también destacó que se propuso retos que nunca habría imaginado, como ser la primera mujer en la historia del programa en solicitar realizar una prueba con fuego.

Un reto muy complicado

La participación de Victoria Federica en El Desafío es uno de los movimientos más comentados del inicio de 2025. Con este fichaje, Atresmedia refuerza su apuesta por un contenido que combina entretenimiento y figuras mediáticas de gran alcance. Pablo Motos y Jorge Salvador, responsables del programa, no han ocultado su entusiasmo por contar con la joven.

El estreno del programa promete captar la atención no solo de los seguidores habituales del formato, sino también de un público más amplio interesado en ver cómo la nieta del Rey emérito afronta este nuevo reto. Además, su participación abre un debate sobre el papel de los miembros de la realeza o sus allegados en el mundo del entretenimiento.

La experiencia en El Desafío podría ser solo el comienzo de una nueva etapa en la vida de Victoria Federica. Si bien su incursión en el programa representa un cambio significativo respecto a su trayectoria como influencer, también demuestra su capacidad para explorar nuevos territorios y enfrentar retos fuera de su zona de confort.

Por ahora, la joven parece enfocada en disfrutar del momento y en sacar el mayor provecho de esta aventura televisiva. Aunque el futuro de su carrera es incierto, una cosa es segura: Victoria Federica ha demostrado que está dispuesta a romper moldes y labrar su propio camino, incluso cuando este la lleva por senderos inesperados.