Sale a la luz el peor secreto de Montoya y confirman: «Han mentido»

Lo que hasta ahora era solo una sospecha se ha confirmado de manera fulminante. Una serie de audios comprometidos ha sacudido los cimientos de Supervivientes, colocando a Montoya en el centro de una polémica que podría cambiar por completo su paso por el programa. El joven andaluz se enfrenta a la acusación más delicada desde que comenzó su aventura en Honduras: habría fingido su amistad con la persona que lo representa en plató, su supuesto amigo Vier. «Han mentido», desvelan en un conocido espacio de Telecinco.

Las grabaciones han sido reveladas en exclusiva por el programa Fiesta, presentado por Emma García y han provocado un terremoto mediático. Hasta el momento, sólo los colaboradores del espacio habían escuchado el contenido, pero en la última emisión, la reportera Laura Castro decidió exponer ante el público lo que tanto revuelo había generado en la redacción. El resultado fue una auténtica conmoción: Montoya cuestiona la relación con Vier, desmiente cualquier vínculo personal profundo y revela que su elección como defensor fue puramente estratégica.

Según lo revelado, el influencer habría dicho claramente que no mantiene ninguna amistad real con Vier. Lo eligió, según sus propias palabras, «porque tiene contactos, porque domina la televisión y porque sabe manipular». Esta confesión desmonta por completo el relato que ambos habían construido desde el inicio del concurso, donde aseguraban conocerse desde hace años y compartir una estrecha relación de confianza.

Revolución contra Montoya

Los colaboradores del programa no tardaron en reaccionar. Miguel Frigenti fue uno de los primeros en ofrecer una lectura más profunda de la situación: «Esto evidencia que Montoya lleva preparando su concurso desde mucho antes de poner un pie en la isla. No es solo un concursante impulsivo, es alguien que sabe exactamente lo que hace y cómo presentarse ante el espectador». Por su parte, Alexia Rivas fue más contundente, asegurando que esta revelación desenmascara a Montoya como «un actor» que ha construido un personaje televisivo alejado de su verdadera personalidad.

La gravedad de la situación no reside solo en la mentira en sí, sino en lo que implica para los seguidores del programa: la sensación de haber sido engañados. «Lo que duele al público no es que tenga una estrategia, es que nos haya vendido una historia que no existe», comenta uno de los tertulianos de Emma García.

Mientras tanto, el otro implicado en esta historia, Vier, ha reaccionado con aparente contención. Al ser consultado sobre los audios, admitió haberlos escuchado en parte y pidió cautela antes de emitir un juicio definitivo. «Quiero oír el contenido completo antes de posicionarme. Nos conocemos desde hace tiempo, y creo que puede haberse expresado mal», comentó. Aun así, no ocultó cierto malestar al verse implicado en una maniobra que, de confirmarse, lo colocaría como una pieza más en el tablero del concursante.

Vier también apuntó a la posibilidad de que las grabaciones estuvieran sacadas de contexto. Sin embargo, no negó su autenticidad, lo que ha dado alas a quienes consideran que Montoya ha jugado con fuego en su intento de controlar todos los flancos de su imagen pública.

El entorno de Montoya pasa a la acción

Cabe destacar que el propio entorno de Montoya ha intentado frenar la polémica, asegurando en declaraciones al programa TardeAR que sí existe una relación personal entre ambos. Incluso apuntan a que la filtración de los audios forma parte de una campaña organizada por personas cercanas a Anita Williams con el objetivo de perjudicar al sevillano.

Ante el revuelo generado, Fiesta ha decidido ir más allá. Para comprobar la veracidad del relato de Montoya, su reportera Laura Castro se desplazó hasta Utrera, localidad natal del concursante, en busca de testimonios directos que pudieran arrojar luz sobre su verdadera relación con Vier. Las respuestas no tardaron en llegar.

En el corazón del pueblo, varios vecinos ofrecieron su visión sobre la supuesta amistad. Algunos dijeron conocer a ambos, pero ninguno confirmó que existiera entre ellos una relación íntima o cercana. Una comerciante local, dedicada al alquiler de vestidos flamencos, explicó que había visto a Vier en diversas ocasiones, pero que no estaba segura de la conexión personal con Montoya: «No puedo decir que sean uña y carne. De amigos de toda la vida, nada».

Otra vecina fue aún más directa, sugiriendo que la cercanía de Vier con Montoya podría responder a un interés personal: «Lo ha defendido porque le conviene estar ahí, por visibilidad. Esto es televisión». Estas declaraciones se suman a la idea de que la supuesta amistad habría sido un montaje premeditado para crear una imagen sólida ante el público.

El sentimiento general de Utrera es claro: si bien ambos se conocen, la profundidad de su relación dista mucho de lo que se ha mostrado ante las cámaras. Habrá que esperar para que Montoya regrese de Honduras y preguntarle al respecto, pero ¿qué pasará si se demuestra que ha estado engañando a su querida audiencia?