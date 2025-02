Miguel Frigenti, ex concursante de GH DÚO 3, sorprendió al hacer un alegato a favor de Maica para que se convirtiese en la ganadora de este reality. De esta forma, los más fieles seguidores de Óscar han considerado este gesto como una auténtica traición. Así pues, en las últimas horas, el colaborador de televisión se ha visto abrumado al recibir una gran cantidad de insultos. De esta forma, Frigenti ha querido emitir un comunicado a través de su perfil en Instagram para aclarar ciertas cuestiones: «Desde el martes lo estoy pasando bastante mal. No paro de recibir mensajes repletos de insultos y descalificativos, llamándome traidor, mala persona…», comenzó diciendo. Fue entonces cuando explicó el motivo por el que mostró su apoyo a Maica y no a Óscar, como todos esperaban: «Es una persona muy especial para mí, al igual que Óscar y Romina…. Para mí, gane quien gane, ojalá uno de los tres, sería una opción superdigna».

Miguel Frigenti, por si fuera poco, fue mucho más allá: «El hecho de que yo haya hecho una campaña a favor de Maica no quiere decir que yo haya dejado de querer a Óscar. En absoluto. No paro de acordarme de él. Estoy deseando entrar para volver a hablar con él. Para mí es superespecial», aclaró. Fue entonces cuando el periodista reconoció que su experiencia en GH DÚO 3 se está viendo empañada, precisamente, por cuestiones como esta: «Mi paso por la casa ha sido una aventura que no voy a olvidar nunca, ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, gracias en parte a Óscar, al igual que Maica y Romina. Pero he tenido dificultades dentro, como las estoy teniendo fuera». Y añade: «Desde el principio se cuestionó mi relación con Óscar tanto por parte de mis compañeros como por las señales que nos llegaban del exterior».

«Toda la información que llegaba a la casa intentaba enfrentarnos y separarnos, información que yo tuve que sortear durante todo mi paso por la casa», recordó el colaborador de televisión. Es por eso que está harto de que le llamen traidor: «Estoy hasta las narices de que la gente se agarre al discurso de traidor que me lleva persiguiendo desde el principio. Considero que he sido leal y que me he matado por los míos».

«Estoy muy cansado de recibir menosprecios, de que se me desvalore como concursante, de que se intente cuestionar mi relación con Óscar por parte de su entorno», confiesa. Por si fuera poco, quiso ser aún más explícito: «Óscar no es responsable de lo que opine su hermana o Ruvens. Su amigo Ruvens, en vez de defender a su amigo, se ha dedicado a descalificarme. Nunca se ha respetado nuestra relación, ni a mí, ni la voluntad de su amigo, que es una persona libre para decidir con quién quiere mantener relación dentro de esa casa».

Por si fuera poco, para tratar de zanjar este asunto de una vez por todas, Miguel Frigenti se ha mostrado de lo más contundente: «Yo a Óscar en ningún momento le he perjudicado dentro de ese concurso. Todo lo contrario. Los dos nos hemos potenciado, nos hemos favorecido el uno al otro. Me ha restado momentos de soledad y siempre me ha puesto una sonrisa».

Por si fuera poco, el ex concursante de GH DÚO 3 no dudó en aprovechar la ocasión para hacer hincapié en una contradicción: «Ahora se me está castigando por hacer el alegato a favor de Maica. No sé lo que tengo que hacer. Dentro se me dice que estoy perjudicando a Óscar y que tiene que volar solo, pero si fuera no le defiendo a él, es que soy venenoso. Ya no sé cómo actuar, y como ya para esta gente haga lo que haga está mal».