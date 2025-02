GH DÚO 3 está encarando su recta final, por lo que cada gala nos sorprende con muchísimos instantes verdaderamente impresionantes, a la par que emotivos. El pasado martes 25 de febrero, en la nueva entrega del reality presentada por Ion Aramendi, pudimos disfrutar de unas imágenes absolutamente sorprendentes: José María Almoguera hablando de su vínculo y su estrecha relación con su abuela, María Teresa Campos. Entre otras tantas cuestiones, el finalista de GH DÚO 3 quiso hacer una reflexión, sobre si su abuela estaría o no orgullosa de su paso por la casa más famosa de Guadalix de la Sierra: «Tengo absolutamente claro que mi abuela estaría muy orgullosa. No sé si por la razón por la que entré. Probablemente no. Se me ha dado a conocer por problemas, no por cosas buenas. Por un divorcio, por una discusión, por problemas familiares…», comentó el hijo de Carmen Borrego al Súper desde el confesionario de la casa.

Y añadió: «A lo mejor por esa parte no estaría orgullosa, sé que no estaría orgullosa. Mi abuela era una persona muy familiar y no hubiera permitido jamás que tuviéramos problemas familiares, no hubieran pasado muchas cosas. Pero la vida es así. Al final creo que estaría muy orgullosa de mi paso por el programa, se me ha visto tal y como soy». Pero no todo quedó ahí, ya que José María Almoguera quiso hacer hincapié en el estrecho vínculo que tenía con la presentadora: «Ella sabía cómo yo era y me quería. (…) Mi abuela siempre me ha reconocido, siempre me ha dicho que era el hombre de su vida. Sé lo que era para ella, al igual que ella sabía lo que era para mí. Sobraban las palabras, lo sabíamos los dos», aseguró en el confesionario de GH DÚO 3, visiblemente emocionado y orgulloso de recordar a su abuela.

«Siempre me ha dado mi lugar. Ella habría sido la persona que mejor me hubiera defendido jamás, porque a la vez habría sido crítica conmigo. Era la persona más irónica que he conocido. Tengo muy buenos y muchos recuerdos con ella. He tenido la suerte de disfrutar de ella hasta el último momento», confesó el finalista del reality.

Carmen Borrego, tras las palabras de José María Almoguera: «Ella estaría muy orgullosa de él»

Mientras veía las imágenes de su hijo, Carmen no pudo evitar emocionarse en plató: «Ella estaría muy orgullosa de él. Y realmente él ha sido el hombre de su vida, siempre lo ha dicho ella, no lo digo yo. Oírle hablar de mi madre con ese amor me emociona. Mi madre le hubiera defendido a muerte».

Por si fuera poco, la hermana de Terelu Campos quiso ir mucho más allá: «Para ella la familia era fundamental, sus nietos para ella eran la bomba. José era el hombre de su vida». Y fue más allá: «Ha sido una abuela que le ha dado mucho amor, muchas cosas materiales, pero también dura. Le ha dado educación, le ha inculcado muchos valores».