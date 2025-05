Roberto Brasero se abre como nunca sobre su vida privada: «Sin mi pareja, la paternidad…»

Durante años, Roberto Brasero ha sido una figura habitual en la pequeña pantalla. Con su presencia serena y cercana al frente de la previsión meteorológica en Antena 3 se ha convertido en un rostro muy querido. Pero detrás del comunicador que predice tormentas y anticiclones con tono didáctico y sonrisa amable, hay una historia de vida marcada por el esfuerzo, la discreción y una profunda dedicación a su familia.

Brasero se ha ganado un lugar especial en la televisión gracias a su forma única de contar el tiempo, con un estilo directo y carismático que le ha granjeado el apodo de el showman de la isobara. Sin embargo, su camino hacia los focos no fue una elección premeditada. Natural de Talavera de la Reina, estudió periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con la intención de dedicarse a la información general, pero acabó encontrando su sitio en una especialidad que ha sabido transformar en arte comunicativo.

Su presencia va más allá de los mapas meteorológicos. Su participación en la quinta edición del programa El Desafío le permitió conectar con el público desde otro ángulo. «Yo creo que he sido el mismo… pero es cierto que mucha más gente me ha podido ver como soy, porque en el tiempo no da tiempo, sobre todo ahora que dura poquito. Al menos eso me dicen muchos fans que me han salido a raíz del programa. Gracias a todos», reconocía con sinceridad. Esta cercanía es, precisamente, una de las claves de su éxito: delante de las cámaras, Brasero es exactamente igual que fuera de ellas.

El lado familiar de Roberto Braero

Roberto Brasero ha sabido construir, al margen de su exposición mediática, un entorno íntimo sólido y lleno de afecto. Su infancia transcurrió en un cuartel de la Guardia Civil, donde su padre, Francisco Brasero Barreira, dejó una huella imborrable en su educación y carácter. Aquel ambiente, impregnado de disciplina y valores, marcó su visión del mundo. «Tuve una infancia feliz y un gran padre. Me acuerdo todos los días de él. Fue un padre fantástico y un gran abuelo. Una suerte. Mi padre fue un pilar fundamental. Un hombre estricto pero justo, que me enseñó valores que hoy intento transmitir a mis hijos», le explicó a Susanna Griso en Espejo Público.

Sin lugar a dudas, la figura que sostiene el presente de Brasero con mayor firmeza es su mujer, Beatriz Francisca Pardow . Llevan más de 25 años casados, y él no duda en atribuirle buena parte de la estabilidad y felicidad que hoy disfruta. Juntos han formado una familia numerosa con cuatro hijos: Marina, Nerea, Íñigo Manuel y Rocío. Cada uno de ellos, asegura el presentador, le ha cambiado la vida.

Roberto Brasero y la paternidad

Durante su paso por El Desafío, Roberto se enfrentó a pruebas físicas exigentes y momentos de presión ante el jurado y el público. Pero para él, el verdadero reto está lejos de los platós. «Ese sí es un desafío, pero en mi caso tengo una gran coach para esta prueba: mi pareja, y eso te da una gran confianza. Sin ella esto de la paternidad me agobiaría más que la apnea», confesaba sin rodeos. Una frase que resume hasta qué punto la crianza de sus hijos es una tarea compartida, basada en la confianza mutua y el trabajo en equipo.

Brasero no siempre se vio como padre. Su evolución en ese aspecto ha sido una de las transformaciones más importantes de su vida. En entrevistas pasadas, ha reconocido que no se imaginaba en ese rol, pero que ahora no concibe su existencia sin sus hijos. Tratar de ser un padre presente, involucrado, que sepa equilibrar el juego con la educación, es uno de sus grandes objetivos vitales.

El paso de Roberto Brasero por ‘El Hormiguero’

Aunque su labor en televisión le ha dado una visibilidad importante, Brasero también se ha implicado en la divulgación científica y ambiental. El pasado martes acudió a El Hormiguero para presentar su libro Pequeña historia del clima, un ensayo accesible y pedagógico que explica cómo ha cambiado el clima a lo largo del tiempo y qué podemos hacer para frenar el calentamiento global. Una muestra más de que su vocación informativa va mucho más allá de los pronósticos del tiempo.

A pesar de su popularidad, Brasero mantiene un perfil discreto. No busca titulares ni alimenta polémicas. Su fortaleza reside precisamente en esa autenticidad, en ser alguien cercano, sencillo y profundamente humano. La naturalidad con la que comparte tanto sus logros como sus dudas, su alegría y también sus dificultades, es lo que le ha convertido en una figura entrañable para miles de espectadores.

La confesión sobre lo que significa para él la paternidad y el lugar que ocupa su pareja en esa experiencia le humaniza aún más ante la audiencia y revela una realidad común a muchos padres: que criar no es sencillo, que los retos no siempre se ven desde fuera y que compartir esa carga con alguien de confianza es lo que marca la diferencia.