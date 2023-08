Rihanna y ASAP Rocky han sido papás: ya es el segundo hijo de la artista

A sus 34 años, Rihanna está viviendo uno de los momentos más dulces de su trayectoria personal. Ha dado a luz a su segundo hijo y ha logrado mantener a salvo muchos detalles del bebé. Todavía no se conoce el nombre, solamente se sabe que empieza por la letra R. La artista internacional ha logrado mantener el secreto, pero no durará mucho tiempo porque cada vez hay más periodistas investigando sobre el tema. ¿Por qué hay tanto misterio? Rihanna está intentando proteger a su familia y en consecuencia hay datos que prefiere no compartir con el público.

2022 fue un año muy importante para la intérprete, pues dio a luz a su primer hijo. Su brillante carrera en los escenarios le ha convertido en un icono y millones de fans están deseando saber cómo se comporta cuando se apagan los focos. Tiene fama de ser bastante cercana, de hecho su equipo habla bien de ella, pero no deja de ser una diva y exige que las cosas salgan como ella considera oportuno. Mantiene una relación sentimental estable con el rapero ASAP Rocky, quien también está encantado con el bebé.

Los hijos de Rihanna

A pesar de su fama internacional, Rihanna consiguió dar a luz en la más estricta intimidad y nadie se enteró de lo que estaba pasando hasta tiempo después. Su último hijo nació el pasado 3 de agosto en Los Ángeles, el parto fue bien y la artista estuvo acompañada de ASAP Rocky. Los hijos de Rihanna se llevarán poco más de un año y de momento crecerán en el anonimato, aunque tarde o temprano terminará filtrándose material gráfico sobre ellos.

El medio ‘TMZ’ confirma que la cantante Barbados se encuentra en su domicilio disfrutando de su bebé y acompañada de su entorno más cercano. No quiere que ciertos datos vean la luz, como por ejemplo el nombre que ha elegido para su nuevo hijo. Sin embargo, los fans exigen saber porque de alguna forma Rihanna ha compartido el proceso de embarazo. Desveló que estaba embarazada durante un concierto la Super Bowl, que se celebró el State Farm Stadium de Glendale (Arizona).

¿Cómo es el pasado de ASAP Rocky?

ASAP Rocky ha empezado una nueva etapa y desde hace un tiempo no protagoniza ningún escándalo, pero su pasado ha sido bastante tormentoso. El abril de 2022 le detuvieron en Los Ángeles porque presuntamente estaba relacionado con un tiroteo que tuvo lugar el 6 de noviembre de 2021. Le arrestaron en el aeropuerto, justo después de aterrizar con Rihanna de haber pasado unas idílicas vacaciones. La artista estuvo a su lado y siempre apostó por su inocencia.

La pareja de Rihanna estuvo en la cárcel

El episodio anterior no es lo más delicado que le ha pasado a Rocky. En 2019 pasó un tiempo en una prisión de Suecia tras ser declarado culpable de una agresión. Un año después empezó a salir con Rihanna. Llevan juntos tres años, pero se conocen desde hace más de una década. Empezaron siendo amigos y el tiempo les ha terminado uniendo para siempre. Ahora tienen dos razones para estar vinculados de por vida: sus dos hijos.