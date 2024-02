Richard Gere y Alejandra Silva ya tienen casa nueva en Madrid

¡Estamos de enhorabuena! Richard Gere ha decidido empezar una nueva etapa y trasladarse con Alejandra Silva a Madrid. Se han comprado una casa en la capital, concretamente en La Moraleja, una de las urbanizaciones más lujosas y exclusivas del momento. Allí vive Ana Obregón porque su padre, Antonio García, era constructor y fue el responsable de convertir esta zona en el terreno más cotizado por los famosos. El actor de Hollywood tiene dos hijos con Alejandra, Alexander y James, y es una de las razones por las que quiere empezar una nueva vida en España.

La Moraleja es una zona muy segura que permitirá a los hijos de Richard crece de una forma más libre. Recordemos que el artista está muy comprometido con algunas causas solidarias, sobre todo se ha volcado para ayudar a todas aquellas personas que no tienen hogar. Por eso sus nuevos pasos están siendo estudiados al detalle. El protagonista de ‘Pretty Woman’, a pesar de disfrutar de una situación muy acomodada, nunca alardea de sus privilegios y en la medida de lo posible intenta compartirlos. Ese es el motivo por el que es la cara visible de muchas labores altruistas que han convertido a Alejandra Silva en una estrella de la crónica social.

Alejandra y Richard Gere se conocieron en Italia, concretamente en la Costa Amalfitana. Conectaron enseguida y en 2018 se casaron en una ceremonia íntima en una de las propiedades del intérprete. Ahora este patrimonio ha aumentado gracias a una mansión en La Moraleja que el matrimonio está adaptando a sus necesidades. Lo más importante para ellos es que sus hijos, de 4 y 5 años, disfruten de la privacidad que se merecen y eso es uno de los motivos por los que decidieron dejar atrás su etapa anterior y empezar de cero en España.

Richard Gere está reformando su nueva mansión

La exclusiva mansión de Richard Gere y Alejandra Silva no es nueva, forma parte del elenco de inmuebles que componen la zona alta de La Moraleja, una zona situada al norte de Madrid. Estamos hablando de una propiedad de 800 metros situada en un enorme jardín con piscina. No obstante, el matrimonio se ha dado cuenta de que deben realizar una serie de cambios para sacar todavía más partido a esta casa. Las obras ya han comenzado y está previsto que dentro de muy poco Richard y su mujer se instalen allí de forma definitiva. Lo más importante para ellos es que ahora podrán disfrutar de una máxima privacidad y seguridad, que son los valores que ofrecen la mítica urbanización.

El actor también ha tenido en cuenta un aspecto fundamental. Cerca de su nueva casa hay varios colegios bilingües internacionales. Probablemente sus hijos empiecen allí el próximo curso escolar, aunque todavía no se ha confirmado qué centro han escogido en concreto. Alejandra ha conseguido que Richard termine abrazando las costumbres españolas y el intérprete cada vez se siente más cómodo en nuestro país. Tanto es así que es muy habitual verle por Galicia, aunque Madrid le ha robado el corazón y considera que es una ciudad más apta para sus necesidades profesionales.

Alejandra Silva es una empresaria exitosa y también debe estar pendiente de su agenda. Lo cierto es que forman un equipo perfecto, algo que ha animado a Richard Gere a instalarse en España. En uno de sus últimos viajes estuvo en la gala Starlite de Marbella, justo cuando le entregaron un premio a su mujer. El artista aprovechó la ocasión para declarar su amor por nuestro país. «quí todo el mundo es muy amable. La gente española es maravillosa. Me gusta lo felices que sois. ¡Mira cuánta gente sonriendo! ¿A quién no le gustaría ser recibido así? Gracias a mi mujer, he llegado a conocer un poco a los españoles y sé lo locos que estáis… ¡Y eso está muy bien! Para mí, está muy bien», dijo exactamente.

Richard Gere y su mujer se integran en la alta sociedad madrileña

Todo el mundo está hablando de las aventuras que vivirá Richard Gere en Madrid. Ahora tiene posibilidad de asistir al palco del nuevo estadio del Real Madrid. Hay que recordar que Ignacio Silva, padre de Alejandra, fue el exvicepresidente financiero del club. Esto quiere decir que la empresaria está muy bien relacionada. Tiene muchos amigos en España y se codea con la alta sociedad madrileña. En su momento mantuvo una relación con Roberto Carlos, historia que le abrió las puertas de la crónica social y le terminó convirtiendo en un icono.

No obstante, Alejandra Silva siempre ha sido muy discreta y ha intentado mantener las distancias. Pez amable con todos los periodistas y no tiene ningún problema en responder a ciertas preguntas, pero su objetivo es proteger su intimidad. Una intimidad que ahora está en buenas manos porque va a vivir en una de las zonas mejores valoradas de Madrid.