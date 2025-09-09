Fue la reina de la televisión en España, pero todo cambió: así es su vida marcada por la enfermedad

Durante una década Eva Nasarre fue un fenómeno televisivo sin precedentes en España. Su imagen fuerte y su estilo innovador la catapultaron a la fama en muy poco tiempo, convirtiéndose en un símbolo del cambio cultural que comenzaba a surgir en los hogares del país. Sin embargo, esa época dorada quedó atrás. Actualmente, con 64 años, su realidad es muy distinta: alejada de los focos, su vida gira en torno al activismo y la defensa de las personas con dependencia y movilidad reducida.

A pesar de los retos personales que ha enfrentado, en OKDIARIO sabemos que Eva ha logrado transformarse sin perder su esencia combativa. Su historia es la de alguien que, habiendo alcanzado la cima del reconocimiento público, decidió reinventarse en silencio, comprometida con una causa que le toca de cerca y por la que lucha día tras día. Corría el año 1983 cuando TVE estrenó Puesta a punto, un programa matinal que marcaría un antes y un después en la televisión española. El rostro visible de ese nuevo formato era el de una joven entrenadora con una energía arrolladora, que desde el primer momento logró conectar con miles de espectadores. Eva Nasarre no sólo proponía tablas de ejercicios: introdujo una mentalidad, un estilo de vida activo que rompía con décadas de pasividad en la cultura del cuidado personal.

La aceptación del público fue inmediata. Su imagen apareció pronto en revistas, anuncios publicitarios y entrevistas. La protagonista de nuestra noticia se convirtió en emblema de una nueva mujer española: independiente, saludable y con iniciativa. Y lo hizo a través de la televisión, en una época en la que el medio era aún más poderoso que hoy.

La imparable trayectoria de Eva Nasarre

A lo largo de los años, su presencia fue ampliándose con programas como En marcha, que consolidaron su popularidad. Fue portada de múltiples publicaciones y colaboradora de campañas de salud pública. Sin embargo, tras alcanzar esa cima mediática, comenzó un proceso de retirada progresiva que sorprendió a muchos, pero que respondía a razones personales.

Lejos de buscar mantener su fama a toda costa, Eva decidió tomar distancia del universo televisivo para emprender un camino mucho más introspectivo. La exposición constante ya no respondía a sus inquietudes. Se trasladó a la Comunidad de Madrid, concretamente a Tres Cantos, y reorganizó su vida desde la serenidad y el anonimato.

Durante este nuevo capítulo, orientó sus esfuerzos hacia causas sociales, inicialmente desde una perspectiva general, pero que terminaron definiéndose con una claridad desgarradora a raíz de un diagnóstico inesperado.

El problema de salud de la presentadora

En 1999, un diagnóstico de artritis reumatoide cambió su vida por completo. La dolencia, de carácter crónico e invalidante, comenzó a deteriorar progresivamente sus articulaciones. Con el tiempo, los brotes de dolor y la pérdida de movilidad la obligaron a utilizar silla de ruedas, una circunstancia que le impuso límites físicos pero despertó en ella una fuerza reivindicativa aún mayor.

Lejos de encerrarse en sí misma, Eva Nasarre optó por visibilizar su situación personal como forma de denuncia colectiva. Se convirtió en voz de muchas otras personas que, como ella, lidian a diario con enfermedades que no siempre reciben la atención que merecen. Su compromiso con los derechos de las personas dependientes comenzó entonces, y desde ese momento no ha dejado de crecer. Desde entonces, ha participado en numerosas plataformas, ha intervenido en foros sobre la Ley de Dependencia y ha utilizado todos los medios a su alcance para hacer oír su voz. En una sociedad que no siempre facilita la vida a las personas con discapacidad, ella ha sido una de las figuras más combativas en pedir soluciones reales.

Su activismo va más allá de las grandes declaraciones: lucha por aspectos concretos, desde el acceso a tratamientos adecuados hasta la correcta señalización y habilitación de aparcamientos para personas con movilidad reducida. En su entorno más cercano, en su barrio, ha llevado iniciativas para mejorar la calidad de vida de quienes se encuentran en su misma situación. Y no lo ha hecho desde la confrontación, sino desde la coherencia y la determinación.

El legado de Eva Nasarre

Eva Nasarre ya no ocupa el lugar que tenía en los años 80 en los medios, pero su legado es mucho más profundo que una carrera televisiva. Fue pionera en una forma de comunicar salud y bienestar en pantalla, pero también lo ha sido en mostrar con transparencia las dificultades de vivir con una enfermedad crónica. No se ha escudado en su pasado, ni ha pedido indulgencia por su fama. Ha trabajado, en silencio y con valentía, por los demás.

Su historia es un ejemplo de resiliencia, de cómo adaptarse sin dejar de ser una misma. Si durante su juventud motivaba a los telespectadores a mejorar su forma física, ahora inspira desde otro lugar: el del compromiso con una sociedad más justa para todos.