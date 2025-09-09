Bombazo en la familia Pombo: se descubre el secreto de Gabriela y el misterio de su apellido

Gabriela es el secreto mejor guardado de la familia Pombo que sale a la luz y revela el misterio de su apellido. Las Pombo son todo un referente en nuestro país y no es casualidad. Se han convertido en las influencers más populares, dueñas de un reality de éxito en el que cuentan su vida. Aunque puede parecer que lo que hacen es darnos cada vez más y más datos sobre su vida, siempre quedan algunos secretos que debemos conocer.

La familia Pombo suelta este bombazo

Hemos conocido a las Pombo poco a poco, desde que María empezó a destacar, hasta que Marta nos robó en corazón con sus mellizas o la aventurera Lucía nos pasea por el mundo. Son las tres hijas de un conocido matrimonio de empresarios que no dudó en darles lo mejor.

Las Pombo tan visibles en todas las redes sociales, con unos valores que han roto esquemas de su edad, tienen un secreto familiar que cuesta de creer y que nos dice un poco más, el tipo de personas que son.

Se descubre el secreto de Gabriela y su misterioso apellido

Gabriela ha sido presentada como una Pombo, aunque en realidad, no tiene ningún vínculo genético ni familiar con estas mujeres ni sus padres. Cuesta creer que se adopte un apellido sin tener una referencia, aunque la realidad, es que son mucho más que una familia extraordinaria.

La historia de esta joven empieza lejos de España, su madre llegó de Ecuador en un accidentado vuelo. Inicialmente sólo para quedarse unas semanas, mientras se recuperaba de una ruptura sentimental, pero una extraña coincidencia cambiaría su vida y hasta el apellido de su hija.

La familia Pombo buscaba cuidadora para sus tres hijas. Tres niñas dispuestas a dar guerra a unos padres empresarios que en aquellos tiempos intentaban conciliar con un negocio en marcha. Algo que no ha sido fácil ni entonces ni ahora, lo que les obligó a contratar a alguien.

Buscaban a una persona de su plena confianza, alguien a quien entregarle durante unas horas a su bien más preciado, el motivo por el que trabajan tantas horas y su mayor proyecto vital, sus hijas. El destino hizo que la amiga de la madre de Gabriela que había venido a visitar se enterase de esa oferta de trabajo.

Al llegar a la entrevista, la mujer causó tal impacto que fue Lucía, la hermana más auténtica, la que se agarró a la pierna de esta mujer para pedirle que se quedará. Ante tal muestra de afecto, estaba claro que la contratarían como cuidadora interna, viviría con la familia, mientras las niñas fueran pequeñas.

Allí en aquella casa, llegaría al mundo su hija Gabriela, que a los pocos días y hasta los 2 años estuvo conviviendo como una hermana más y también como una hija. Al no tener padre, el padre de las Pombo ha sido como su figura paterna, de la misma forma que su madre ha sido su segunda madre, algo que dice mucho de la manera de actuar de estas personas, que no dudaron en abrirle sus puertas.

Gabriela es una más de las Pombo, es querida como la que más y las hermanas se refieren a ella como hermana, aunque la biología no diga lo mismo, el amor que sienten las unas y las otras, no dice lo mismo. Es un secreto a voces que todo el mundo sabe y que algunas veces sale a la luz.