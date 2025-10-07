15 años de alianza entre Fundación Endesa y Cáritas por la empleabilidad

Fundación Endesa y Cáritas han celebrado con un evento conjunto el XV aniversario de su Programa de Formación. Este programa ha mejorado la empleabilidad de más de 1.400 personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social a través de itinerarios de capacitación adaptados a las demandas del mercado laboral y acompañamiento personalizado durante todo el proceso de inserción.

El acto, moderado por la socióloga y politóloga Cristina Monge, ha reunido a representantes institucionales, expertos del ámbito laboral y social, empresas colaboradoras y beneficiarios del programa para analizar cómo maximizar el acceso a las oportunidades laborales y de formación a quienes más lo necesitan.

La bienvenida ha corrido a cargo de María Malaxechevarría, directora general de Fundación Endesa, quien ha destacado que “desde Fundación Endesa estamos comprometidos con la construcción de una sociedad más justa y solidaria, y hoy celebramos no solo quince años de este programa, sino también una historia compartida con Cáritas basada en la colaboración y en el compromiso social. Más allá de las cifras, lo que verdaderamente nos mueve son las historias de quienes han encontrado una nueva oportunidad gracias a la formación y al acompañamiento que ofrecemos juntos. Por eso, seguiremos trabajando para construir una sociedad más justa y solidaria.”

Posteriormente, Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española, ha subrayado que “la estabilidad de esta colaboración, nos ha permitido ir adaptando las formaciones a las realidades locales y a las demandas del mercado laboral. En muchos territorios estos cursos son la única alternativa de formación en empleo verde para personas en situación de exclusión, lo que demuestra el compromiso de ambas instituciones para que las nuevas oportunidades de empleo, lleguen a quienes más lo necesitan”.

Durante la jornada, se celebró una mesa redonda bajo el título “Formación e inserción laboral en empleo verde para colectivos en situación de vulnerabilidad: resultados y perspectivas”, en la que han participado de Enrique Parra, director de Gestión, Desempeño, Formación y Desarrollo del Grupo Elecnor; Gerardo Gutiérrez, director general de SEPE; y Félix Miguel Sánchez Delgado, director del Área de Acción Social de Cáritas Española. Los ponentes coincidieron en la necesidad de reforzar la formación para cubrir los perfiles que demanda la transición ecológica y en la importancia de que empresas, administraciones y entidades sociales trabajen de forma coordinada para que estas oportunidades sirvan también como vía de integración para los colectivos más vulnerables.

Tras estas intervenciones, ha sido el momento de escuchar a los verdaderos protagonistas del programa, los alumnos y sus formadores. Sus experiencias pusieron de relieve el valor transformador de la formación y el acompañamiento, y cómo este apoyo ha contribuido a generar nuevas oportunidades de empleo e integración social. Según ha señalado, Gabriela Reinoso, estudiante del curso de Cáritas Diocesana Mallorca, “gracias a este programa he podido formarme tanto a nivel profesional como personal. Hoy tengo los conocimientos y el empleo que siempre había deseado. Pero, sobre todo, valoro el acompañamiento recibido durante todo el proceso, que me ayudó a crecer, ganar confianza y mirar al futuro con ilusión.”

Para el presidente de Endesa y de Fundación Endesa, Juan Sánchez-Calero, ha recalcado que hoy “celebramos quince años de una alianza que ha transformado vidas. Este programa nació para evitar que nadie en situación de vulnerabilidad quede al margen de una oportunidad laboral. Hoy seguimos mirando al futuro, comprometidos con una transición justa y sostenible junto a Cáritas.”

Por su parte, Manuel Bretón, presidente de Cáritas Española, ha puesto en valor el alcance del programa al destacar que “este aniversario nos recuerda que cuando lo empresarial y lo social se encuentran, cuando las capacidades se ponen al servicio del bien común, los resultados son extraordinarios”.

El éxito de esta alianza entre Fundación Endesa y Cáritas se explica por la combinación de la experiencia en integración social de Cáritas y el compromiso de Fundación Endesa con la empleabilidad y la sostenibilidad. Durante estos quince años, el programa ha sabido adaptarse a las transformaciones del mercado laboral y a los retos de la transición energética, asegurando que los participantes cuenten con las herramientas necesarias para acceder a empleos de calidad y construir un futuro estable.