Fundación Sesé y el Ayuntamiento de Abrera celebran ELLASH, una jornada para promover la igualdad a través de la música

Fundación Sesé y el Ayuntamiento de Abrera (Barcelona) organizan por primera vez ELLASH, un evento solidario que une arte, reflexión y compromiso en favor de la igualdad de género para convertir a la música en un vehículo de transformación social. El encuentro tendrá lugar el próximo 18 de octubre a las 19:30h en la Sala Municipal de Abrera (Barcelona), con un formato diseñado para emocionar, concienciar y celebrar el talento femenino.

Durante la jornada, el escenario se llenará de música con las actuaciones de María Rodés y María Parrado, dos artistas reconocidas por su sensibilidad, talento y compromiso social. A ellas se sumarán las jóvenes promesas Laura León y Nerea Sánchez, participantes locales de los dos certámenes del Talent Show celebrados en Abrera en sus dos ediciones 2024 y 2025, junto al coro Amb cor de gospel, también del municipio de Abrera, que aportará una nota adicional de diversidad y emoción. El concierto culminará con un fin de fiesta conjunto, donde todas las artistas compartirán escenario en una celebración colectiva de la igualdad.

De forma previa, la socióloga, divulgadora y comunicadora, experta en equidad de género, Blanca Moreno, conversará en vivo con las artistas invitadas, junto con Jesús Naharro, alcalde de Abrera, y Ana Sesé, presidenta de la Fundación Sesé. Durante 30 minutos, se abordarán cuestiones clave como la igualdad de género en la industria musical, la visibilidad de las mujeres en las artes y el papel transformador de la cultura. Durante los últimos minutos, el público también podrá participar en el coloquio, fomentando con ello un diálogo más abierto.

Compromiso institucional

Ana Sesé, presidenta de la Fundación Sesé, ha destacado que “ELLASH es una muestra de cómo la cultura puede ser una herramienta de inclusión y de impacto social. Desde la Fundación Sesé creemos en el poder de las alianzas y en la capacidad de la sociedad para generar cambios reales. Este evento refleja nuestro compromiso con la igualdad, la diversidad y la solidaridad.”

Desde el Ayuntamiento de Abrera, su alcalde Jesús Naharro, ha subrayado que “este tipo de iniciativas refuerzan nuestro compromiso con la igualdad, la cultura y la solidaridad. Abrera es un municipio comprometido con la igualdad que cree en el poder de la comunidad, y ELLASH es una muestra de ello.”

Solidaridad con propósito

En el fin de semana en que se conmemora el Día Internacional contra el Cáncer de mama, la recaudación del evento será destinada a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), entidad que desde 1953 trabaja para apoyar a pacientes y familiares, impulsar la investigación oncológica y promover hábitos de vida saludables. La AECC desarrolla su labor en todo el territorio nacional, ofreciendo atención psicológica, acompañamiento social y programas de prevención, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de quienes enfrentan esta enfermedad.