El PP revela que Compromís calla ante el «concejal karateka» porque pactó tomar la Alcaldía en un año

El portavoz del Grupo Popular en las Cortes Valencianas, Juan Francisco Pérez Llorca, ha desvelado este martes que el PSOE y la coalición nacionalista Compromís tienen un pacto para que esta última gobierne en un año la localidad de la que es concejal de Fiestas y Seguridad Ciudadana el edil socialista Martín Pérez: «Para ellos, lo importante no es la agresión, sino estar en la Alcaldía». Este último, este fin de semana, en plenas fiestas patronales de Moncada, se lanzó desde el escenario contra los jóvenes que en esos momentos coreaban: «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!», como puede verse en el vídeo publicado este domingo por OKDIARIO y que ha dado la vuelta a España..

El PP ha denunciado la tibieza de Compromís. Los populares sí han reclamado la dimisión del «concejal karateka» del PSOE y han recordado cuál fue su respuesta en un caso muy similar en el pequeño municipio de Beniflá, también en Valencia.

Pérez Llorca ha advertido que el mencionado concejal «no puede estar más en su cargo. Se tiene que marchar ya». Y ha comparado este caso con el sucedido con un concejal del PP en la localidad de Beniflá, un pequeño municipio de unos 500 habitantes ubicado en comarca de La Safor, en Valencia, donde un concejal de los populares fue expulsado del grupo tras un altercado en el verano de 2024. De hecho, en el caso de Beniflá, el alcalde de la localidad, también del PP, retiró las competencias al concejal de su mismo partido menos de 48 horas después del incidente.

En el caso del edil del PSOE de Moncada, Diana Morant no se ha manifestado; el secretario de Organización, Vicent Mascarell, lo ha defendido, y la alcaldesa de Moncada, la también socialista Amparo Orts, que es, además, la mujer del citado concejal, no lo ha destituido.

Pérez Llorca ha criticado la tibieza del portavoz de Compromís en este asunto, Joan Baldoví, que tampoco se ha manifestado respecto a lo sucedido en Moncada. Finalmente, ha reprochado al portavoz del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas, José Muñoz, que se escude en que «tienen que ser otros compañeros los que tomen la decisión». «¿Se imaginan que son vecinos de Moncada y les gestiona la seguridad el concejal karateka?», se ha preguntado Pérez Llorca.