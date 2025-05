La reflexión de una madre a la que linchan a críticas: «Si yo me quedo en casa con los niños y tú te vas a trabajar…»

El trabajo en casa, es decir, el de aquellas personas que por distintas cuestiones no tienen otra que quedarse cuidando del hogar y especialmente de los hijos, es un tema ciertamente delicado cuando se trata de valorar el esfuerzo y sacrificio que conlleva. Un tema que todavía genera debate a pesar de que las mujeres, quienes han sido las que siempre estaban en casa cuidando de la familia, han alcanzado muchos logros en material laboral. Sin embargo, se ha vuelto a abrir una encendida polémica en redes, a raíz de los comentarios de una madre la cual ha visto como su opinión, se llenaba de críticas.

La protagonista de esta historia es Eva, una joven maestra que en redes se define además como «mamá de Emma y Noa». Su cuenta @evamatsa, acumula más de 179.000 seguidores en Instagram y más de 80.000 en TikTok, gracias a vídeos en los que de forma simpática explica cómo es su día a día al frente de su hogar y al cuidado de sus hijos. Sin embargo, uno de sus más recientes vídeos ha sido el que más está dando que hablar, ya que en él aborda un tema delicado que tiene que ver con la forma en la que ella valora su esfuerzo y cómo considera que ya que ella está siempre en casa, dedicada a sus labores, debería corresponderle una parte del sueldo que gana su marido. Una opinión sincera que sin embargo, ha recibido todo tipo de respuestas por parte de sus seguidores y también, muchas críticas.

La reflexión de una madre a la que linchan a críticas

Uno de los puntos centrales del discurso de Eva es que el hecho de quedarse en casa no es sinónimo de no trabajar. Ella, maestra de profesión, explica que renunciar a su empleo fue una decisión práctica: si lo que ganara se va en pagar a alguien que haga exactamente lo que ella hace ahora, ¿qué sentido tiene? En su lógica, su tiempo y esfuerzo tienen un valor, aunque no se traduzcan en nóminas ni cotizaciones. Y, como bien expone, si otra persona realizara esas mismas tareas en su hogar, le costaría prácticamente el mismo sueldo que ella ganaría.

Este planteamiento choca frontalmente con el sistema económico actual, donde el trabajo sólo se valora si hay una transacción económica de por medio. Cuidar de los hijos no genera ingresos, pero es imprescindible. Limpiar, cocinar, organizar el hogar no genera beneficios empresariales, pero sostiene el día a día de millones de personas. Lo curioso es que, cuando estas tareas las hace alguien externo, sí se pagan, y no poco. Entonces, ¿por qué no se reconoce su valor cuando las hace la madre o el padre dentro del propio hogar?

Conciliación familiar: un privilegio inalcanzable para muchas

Eva no lo dice, pero no podemos olvidarnos de que está también el tema de la conciliación. Según estudios recientes, más del 70% de las mujeres afirman que la carga familiar impacta negativamente en sus carreras, mientras que solo un 19% de los hombres dice lo mismo. Eso indica algo muy claro: la conciliación sigue recayendo, casi exclusivamente, sobre las mujeres.

Aún hoy, ellas son quienes reducen jornada, piden excedencias o directamente abandonan sus trabajos cuando hay hijos o familiares que cuidar. La estructura social sigue sin estar preparada para que ambos miembros de una pareja puedan desarrollarse laboralmente en igualdad de condiciones. El resultado es que muchas mujeres se ven obligadas a elegir, y esa elección tiene consecuencias a largo plazo: menos ingresos, menos cotización, menos independencia económica y, a menudo, más vulnerabilidad.

El linchamiento por su vídeo en redes

El vídeo de esta joven madre y tiktoker es claro y parece que todo el mundo está de acuerdo cuando explica la problemática que tiene sobre trabajar y ganar un sueldo que al final acabará dando a alguien que cuide de su familia y se encargue de limpiar la casa. Pero la polémica la ha generado por arrancar con una frase que para algunas personas resulta del todo escandaloso: «Si yo me quedo en casa cuidando a nuestros hijos y tú te vas a trabajar, una parte de tu sueldo es mía. Yo pensaba que esto estaba superado, pero se ve que no».

Como era de esperar, esas palabras de Eva han provocado una avalancha de opiniones encontradas. Algunos la acusan de buscar excusas para no trabajar, otros la aplauden por verbalizar una realidad silenciada durante décadas. En algunos comentarios se le llama vaga, aprovechada e incluso se ha cuestionado su amor por sus hijos, como si cuidar de ellos no fuera en sí mismo un acto de entrega constante. Pero también tiene buenos comentarios, tanto de mujeres como de hombres, que valoran y reconocen que sus parejas sostienen el hogar mientras ellos desarrollan sus carreras.

Y es que las palabras de Eva son más que claras cuando explica lo que piensa sobre quienes no entienden su postura. «Tú trabajas fuera de casa y yo dentro». La diferencia está, según explica, en que la persona que trabaja fuera (en este caso su marido) no sólo cobra dinero sino que además cotiza, es decir, «sigues invirtiendo en tu vida laboral», mientras que ella ni cobra, ni cotiza.

A ello se le suma otra problemática. El tema de volver al mercado laboral y que ella sentencia de forma evidente ya que asegura que una vez pueda volver a trabajar lo más normal es que esté «desactualizada» en su profesión y no sólo eso, sino que «encontrar trabajo de mayor es mucho más difícil».

La joven tiene clara su postura a pesar de las críticas. Su vídeo supera ya los 3,4 millones de visualizaciones demostrando que aunque lo que dice parece polémico, en realidad ha servido para que las redes abran un debate que todavía no se ha superado: el del sacrificio que supone renunciar a un trabajo y en definitiva, a una carrera, por el bien familiar.