La reacción de Gonzalo Montoya al anuncio más importante de Susana Bicho

‘Gran Hermano’ es un concurso perfecto para todos aquellos que desean trabajar en la pequeña pantalla. Por ejemplo, algunos colaboradores como Marta López o Nagore Robles participaron en este programa y en la actualidad tienen mucha presencia en televisión.

El caso de Susana Molina es diferente porque ella se decantó por las redes sociales y en estos momentos es una de las creadoras de contenido más importantes de nuestro país. Tiene mucha presencia en la crónica social porque es íntima amiga de Anabel Pantoja, de hecho montaron un negocio juntas en Sevilla, pero tuvieron que cerrarlo porque ambas estaban muy ocupadas gestionando sus respectivas cuentas de Instagram. Susana, popularmente conocida como Susana Bicho, ha cerrado acuerdos con firmas destacadas, de ahí que todo lo que haga se convierta en tendencia.

La modelo ha anunciado que va a pasar por el altar para formalizar su relación con Guille Valle, a quien conoció hace tres años. Enseguida empezaron una historia de amor que ha terminado repercutiendo en Gonzalo Montoya, la expareja de Susana. Recordemos que participaron juntos en ‘La isla de las tentaciones’, un programa que consiste en poner a prueba a un grupo de jóvenes. El formato está presentado por Sandra Barneda y marcó un antes y un después en la vida de Gonzalo, quien descubrió que su novia no le quería tanto como pensaba. Susana cortó con él porque se dio cuenta de que era una persona incompatible con sus proyectos de futuro.

La amiga de Anabel Pantoja no le fue infiel a Gonzalo, a quien conoció gracias a ‘Gran Hermano’. Recordemos que el joven también estuvo en este reality y tuvo mucho protagonismo, de hecho su nombre sonó con fuerza en algunos programas de Telecinco. El problema es que no supo adaptarse a los cambios y no consiguió quedarse en ningún espacio. Regresó por todo lo alto a raíz de su participación en ‘La isla de las tentaciones’, pero se creó una fama que le situó en una posición bastante complicada.

La esperada reacción de Gonzalo Montoya

Gonzalo Montoya siempre ha defendido que estaba muy enamorado de Susana Bicho, pero la influencer descubrió muchas cosas del joven que no le gustaban. Le acusó de tener un comportamiento demasiado inmaduro y cuando terminó ‘La isla de las tentaciones’ pensó que lo mejor para ambos era cortar la relación. A partir de ese momento hubo muchas voces que se solidarizaron con Gonzalo, pues este drama demostró que realmente quería a Susana, aunque no lo hubiera sabido demostrar.

El antiguo concursante de ‘Gran Hermano’ no lo pasó bien cuando salió a la luz el noviazgo de su ex con Guille Valle, pero no tuvo más remedio que seguir caminando. Ahora Susana ha anunciado que va a casarse y Gonzalo ha reaccionado. Conoce perfectamente cómo funcionan los medios de comunicación y sabía que el foco estaba puesto en él, así que no ha retrasado demasiado el momento y se ha pronunciado en un tono muy contundente.

Gonzalo, para demostrar que no le guarda ningún rencor a Susana, le ha escrito un mensaje que ha acabado con todas las dudas: «Olee, ¡enhorabuena! Felicidades, chicos». Después de esto ha quedado claro que la expareja supo llegar a un acuerdo y, a pesar de no continuar con la relación sentimental, siguen siendo buenos amigos. Eso es lo que se deduce de las palabras que ha publicado Montoya en Instagram. Ahora le toca el turno a la amiga de Anabel Pantoja. Todo el mundo quiere conocer qué le va a responder a Gonzalo, pero habrá que esperar un tiempo para descubrirlo.

Susana Bicho celebra su gran momento

Poco se sabe sobre Guille, el hombre que le ha robado el corazón a Susana Bicho. Intenta ser discreto porque sabe que su novia es uno de los rostros más populares de Instagram. Se dio a conocer en ‘GH 14’, concurso que le llevó a lo más alto. Se llevó el maletín final y demostró que estaba a la altura de lo que se esperaba de ella. La influencer ha continuado trabajando y ha conseguido que el público no se olvide de su presencia, por eso le han ofrecido en participar en proyectos publicitarios de alta categoría. De hecho ha compartido algunas campañas con otras creadoras de contenido como Nagore Robles.

Susana considera que le debe mucho a su ejército de seguidores, por eso no tardó demasiado en compartir la sorpresa que le había dado Guille. Este último le compró un anillo, se preparó una bonita dedicatoria y le pidió que se casara con él. «Estoy muy feliz de lo que hemos construido y de todo lo que nos queda por hacer juntos. A nuestra manera, sin prisa, sin presión, sin importarnos lo que se espera de nosotros», ha comentado la ex de Gonzalo Montoya al respecto. Reconoce que «necesita asimilar» todo lo que le está pasando, por eso prefiere compartir la información a cuentagotas y todavía hay tantas dudas encima de la mesa.