Quién es María José de Castellví, la nueva pareja de Mario Conde: empresaria catalana y con dos hijos

A sus 76 años, y tras haber protagonizado capítulos personales y profesionales que lo marcaron de por vida, Mario Conde ha vuelto a ser noticia, esta vez por motivos del corazón. El que fuera una de las figuras más poderosas del sistema financiero español, ex presidente de Banesto y rostro mediático durante décadas, ha encontrado una nueva compañera de vida. Su nombre es María José de Castellví, una empresaria catalana con raíces aristocráticas que, según quienes los conocen de cerca, ha sabido conquistar a Conde con elegancia, serenidad y una inteligencia que no deja indiferente.

Todo comenzó en Cantillana, un enclave sevillano que guarda un fuerte vínculo con la familia Conde. Allí, en una de sus majestuosas propiedades andaluzas, tuvo lugar un evento social de esos que reúnen a lo más selecto de la alta sociedad española. La ocasión fue una jornada taurina organizada en torno a la figura de Juanillo Bohórquez, hijo del célebre torero Jaime Bohórquez, y que atrajo a personalidades del mundo del arte, la aristocracia y los negocios.

Entre los invitados destacados se encontraba Gonzalo de la Cierva, duque de Terranova, gran amigo de Conde, que propuso alojar a algunas asistentes en la finca familiar. Entre ellas se encontraba María José. Aquella decisión aparentemente casual desencadenó una conexión inesperada. Durante la cena posterior, celebrada en la icónica biblioteca azul de la casa-palacio, Mario decidió que María José ocupase el lugar de honor a su derecha. Fue el inicio de una conversación fluida, salpicada de risas y complicidades, que marcaría un antes y un después para ambos.

Todo sobre María José de Castellví

María José de Castellví no es una desconocida en los círculos de élite. Aunque mantiene un perfil bajo ante los medios, su apellido resuena con fuerza en Cataluña. Su familia pertenece a una antigua estirpe noble con raíces en los señoríos de la región. No obstante, lejos de vivir de títulos o herencias, María José ha labrado su camino en el mundo de los negocios, especialmente en los sectores inmobiliario y turístico. Viuda desde hace años y madre de dos hijos, ha sabido equilibrar la gestión empresarial con una vida familiar marcada por la discreción y la estabilidad.

Este pasado sereno y bien estructurado ha sido, al parecer, uno de los pilares que han impresionado a Mario Conde. Lejos de relaciones marcadas por la tensión mediática o la distancia emocional, como la que mantuvo con la pintora Adriana Torres Silva, María José representa para él un tipo de vínculo más profundo, maduro y estable.

El romance entre Mario y María José no ha sido fruto de la casualidad, sino de un trato constante y un conocimiento mutuo que se ha ido intensificando con los días. Según ha trascendido, la chispa se encendió la noche del 14 de febrero de 2025, una fecha simbólica que no hace sino reforzar el significado sentimental de su unión.

Desde entonces, ambos han optado por vivir su historia con prudencia. Conde, que en los últimos años ha alternado la reclusión intelectual con apariciones puntuales en medios, habría incluso cancelado un viaje a Escocia para poder compartir más tiempo con su nueva pareja. Una decisión significativa, especialmente viniendo de un hombre que, pese a su edad, continúa priorizando la reflexión y el estudio en su día a día.

Este giro sentimental no responde al impulso, sino al deseo consciente de comenzar una etapa más íntima, más real y menos condicionada por la distancia, como ocurrió con su anterior relación, marcada por la mudanza de Adriana a Edimburgo.

La relación es cada vez más estable

El entorno que rodea a ambos también parece jugar a su favor. La complicidad de sus amistades, el carácter reservado pero acogedor de María José y la voluntad de Mario de apostar por una vida más centrada en lo afectivo, están dando forma a una pareja que muchos consideran sólida. A diferencia de otros episodios del pasado donde la notoriedad pública jugaba en contra, esta vez el ex banquero ha encontrado una fórmula distinta: menos ruido, más contenido.

María José, por su parte, ha sabido integrarse con naturalidad en el entorno de Conde, sin pretensiones ni exhibicionismo. Su carácter sereno, su bagaje cultural y su experiencia personal la convierten en una figura con la que Mario puede compartir mucho más que cenas y eventos: comparten una visión madura del amor, donde las emociones no se desgastan con el tiempo, sino que se profundizan.

El hecho de que Mario Conde se haya enamorado a los 76 años no solo rompe estereotipos, sino que demuestra que el amor no tiene fecha de caducidad. Aunque su historia ha estado llena de luces y sombras, este nuevo capítulo parece escrito con tinta más suave. No se trata de una pasión impetuosa ni de una relación oportunista. Todo apunta a que Mario ha encontrado en María José un refugio emocional perfecto para esta etapa de su vida.