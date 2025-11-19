Quién es Lucía Caraballo: su edad, series y programas, de dónde es y todo sobre la actriz

Lucía Caraballo es una actriz y bailarina española nacida en Madrid el 27 de julio de 1999; actualmente tiene 26 años. Es conocida por su participación en varias series de televisión de éxito en España, donde ha consolidado su carrera desde muy joven.

¿Quién es Lucía Caraballo?

Nombre completo: Lucía Caraballo Fabelo.

Profesión: actriz y bailarina.

Edad: 26 años (nació el 27 de julio de 1999).

Lugar de nacimiento: Madrid, España.

Trayectoria: comenzó en televisión en 2007 con Hospital Central y desde entonces ha trabajado en cine, teatro y televisión.

Series en las que ha participado

Hospital Central (2007): su debut en televisión.

El secreto de Puente Viejo: interpretó a Antoñita.

Estoy vivo (2017–2021, TVE): Papel de Bea Vargas, uno de sus más reconocidos.

No me gusta conducir (2022): Como Yolanda Macías.

La reina del pueblo (2021, Atresmedia/Flooxer): Protagonista como Inma, la aspirante a reina.

Beguinas (2024): serie dramática.

Animal (2025, Netflix): Papel de Uxía, junto a Luis Zahera.

También ha aparecido en películas como Mamá o papá (2021), Un lío de millones (2024) y El amor me queda grande.

¿De dónde es?

Lucía Caraballo es madrileña, nacida y criada en la capital de España.

Se formó en la Universidad Popular de Madrid y en la compañía teatral Tarugo Company, lo que le permitió combinar su faceta de actriz con la de bailarina