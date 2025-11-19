Quién es Lucía Caraballo: su edad, series y programas, de dónde es y todo sobre la actriz

Lucía Caraballo
Lucía Caraballo. (Foto: redes sociales)
Lucía Caraballo es una actriz y bailarina española nacida en Madrid el 27 de julio de 1999; actualmente tiene 26 años. Es conocida por su participación en varias series de televisión de éxito en España, donde ha consolidado su carrera desde muy joven.

¿Quién es Lucía Caraballo?

  • Nombre completo: Lucía Caraballo Fabelo.
  • Profesión: actriz y bailarina.
  • Edad: 26 años (nació el 27 de julio de 1999).
  • Lugar de nacimiento: Madrid, España.
  • Trayectoria: comenzó en televisión en 2007 con Hospital Central y desde entonces ha trabajado en cine, teatro y televisión.

Series en las que ha participado

  • Hospital Central (2007): su debut en televisión.
  • El secreto de Puente Viejo: interpretó a Antoñita.
  • Estoy vivo (2017–2021, TVE): Papel de Bea Vargas, uno de sus más reconocidos.
  • No me gusta conducir (2022): Como Yolanda Macías.
  • La reina del pueblo (2021, Atresmedia/Flooxer): Protagonista como Inma, la aspirante a reina.
  • Beguinas (2024): serie dramática.
  • Animal (2025, Netflix): Papel de Uxía, junto a Luis Zahera.

También ha aparecido en películas como Mamá o papá (2021), Un lío de millones (2024) y El amor me queda grande.

¿De dónde es?

Lucía Caraballo es madrileña, nacida y criada en la capital de España.

Se formó en la Universidad Popular de Madrid y en la compañía teatral Tarugo Company, lo que le permitió combinar su faceta de actriz con la de bailarina

