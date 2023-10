Jalis de la Serna, el periodista invitado de hoy de ‘Pasapalabra’

En 2021 ‘Pasapalabra’ se puso en contacto con Jalis de la Serna para ofrecerle participar en el programa en calidad de presentador. Su paso por el concurso tuvo mucho éxito y ayudó al famoso Pablo Díaz a avanzar posiciones. La audiencia recibió su presencia con los brazos abiertos, por ese motivo el equipo de Roberto Leal le ha hecho una nueva propuesta. El reputado periodista regresa a Antena 3 dispuesto a ofrecer su mejor versión. Pero, ¿cómo es Jalis cuando se apagan las cámaras?

El comunicador está especializado en hacer reportajes enfocados a la crítica social. Durante su trayectoria ha protagonizado grandes proyectos y siempre con éxitos muy sonados. Se ha dedicado a la prensa deportiva, pero también a viajar por todo el mundo para ofrecer una visión desconocida sobre determinados problemas. La última vez que estuvo en el formato capitaneado por Roberto Leal colaboró con Pablo Díaz, a quien consideraba «uno de los concursantes más preparados».

El éxito de Jalis de la Serna en televisión

Nació en Madrid, concretamente en 1974 y muy pronto se dio cuenta de que había nacido para comunicar. Su primer trabajo importante fue ser redactor del diario ‘AS’, después estuvo en la agencia Servimedia y con el paso de los años se enfocó en el periodismo audiovisual. Gran parte de los espectadores le recuerdan por su participación en ‘Por la escuadra’, un mítico programa de Antena 3 que le dio la oportunidad de ejercer de reportero.

La fama de Jalis no tardó en crecer, así que le ofrecieron un puesto importante en Canal Sur, donde triunfó gracias al programa ‘Siete lunes’. Sin embargo, pronto descubrió que las grandes oportunidades estaban en la capital y regresó para incorporarse a la plantilla de Telemadrid. La citada cadena le recibió con los brazos abiertos. Le puso un contrato encima de la mesa para formar parte de ‘Mi Cámara y yo’ y es seguida se convirtió en una estrella.

‘Pasapalabra’ siempre contrata a los mejores

Jalis de la Serna está perfectamente capacitado para asumir cualquier reto. La clave de su éxito es que siempre toca la tecla necesaria para entretener a la audiencia y por eso ha participado en programas tan variados. El periodista estuvo relacionado con ‘Pasapalabra’ y obtuvo tan buenos resultados que los compañeros de Roberto Leal le han hecho una nueva propuesta. Los espectadores se han lanzado a las redes para aplaudir este fichaje, fichaje que no ha hecho más que consolidar la buena reputación del formato.

La sorprendente confesión de Jalis

El periodista dio una entrevista en ‘Diario Sur’ y desveló: «Mi mayor talón de Aquiles siempre ha sido la báscula». Más adelante explicó que a lo largo de su vida había intentado bajar de peso en varias ocasiones y siempre había tenido conflictos internos. «Es como si viviera a dieta. Me paso el día pensando en que no debería comer esto o lo otro. Eso sí, luego no me privo de mi cerveza ni de comer bien. Pero sí, estoy un poco ofuscado con este tema. Yo estaba delgado hace poco tiempo. Engordé veinte kilos en poco más de un año».