¡Buenas noticias! Matías Prats Jr, hijo del mítico periodista y presentador Matías Prats, ha anunciado su boda con Claudia Collado, una reportera de Mediaset que se ha convertido en la protagonista del momento. Eran pocos los que conocían su relación porque ambos son muy discretos, pero nunca se han escondido, todo lo contrario. La relación está más que consolidada, por eso han decidido dar el paso final. Los rumores no han tardado en llegar y ahora todo el mundo quiere saber quién es Claudia.

Matías Prats no suele hablar de su vida privada porque quiere que el público hable de su talento, no de otras cuestiones. Pero siempre que ha concedido alguna entrevista personal ha hablado de su futura mujer. Ahora todos los focos están puestos en ella. Han hablado varios compañeros de la reportera y todos coinciden en lo mismo: es una periodista muy preparada. Ha entrado en la prensa del corazón por todo lo alto y su boda será el evento del año.

Así es Claudia Collado, la pareja de Matías Prats

Claudia es un rostro bastante conocido para los espectadores de las mañanas de Telecinco. Trabaja en ‘El Programa de Ana Rosa’, es una de las reporteras mejores valoradas del espacio. Sin embargo, nunca hubiera pensado que su boda fuera a generar tanta expectación. Según ha publicado la revista ‘¡Hola!’, los enamorados celebrarán la boda en Cataluña, tierra natal de Claudia. Sin duda será el evento del año y cada vez hay más expectación.

La reportera tiene 32 años y Matías 38. Recordemos que ejerce de presentador en la sección de deportes de ‘Informativos Telecinco’. Es decir, comparten cadena. Son compañeros. Pasan mucho tiempo juntos, pero no tienen los mismos horarios y en Mediaset no coinciden demasiado. Ella trabaja por las mañanas con Ana Rosa Quintana. La presentadora le tiene en alta estima y sabe que es una periodista muy cualificada. Todos sus compañeros hablan maravillas de ella. Está especializada en información política. El público tiene muy en cuenta la información que consigue.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de colladoclaudia (@colladoclaudia)

La reportera quiere ser discreta

Claudia y Matías tienen algo en común. Ninguno de los dos están interesados en hacer negocio en la crónica social. No suelen posar juntos y tampoco usan sus redes sociales para compartir asuntos personales. Eso no quiere decir que se hayan ocultado. El presentador confirmó la relación hace mucho tiempo y siempre que le preguntan sobre el tema responde con palabras muy generosas. “Ella es periodista, mejor que yo de hecho. También se dedica a otras cosas y no tiene nada que ver con lo mío. Ejerce la profesión, pero de una forma más discreta”, comentó en una ocasión.

La periodista se licenció en la Universidad Ramón Llull de Barcelona y empezó su carrera en la delegación de ‘Informativos Telecinco’ en Cataluña. Más adelante trabajó en el Canal 24 Horas de RTVE y en ‘Antena 3 Noticias’. Uno de los grandes retos de su trayectoria fue fichar por ‘El Programa de Ana Rosa’. Lleva allí desde 2021 y cada vez recibe críticas más favorables. La audiencia le adora y sus responsables también.

Matías Prats atraviesa un gran momento

El comunicador está acostumbrado a ser un rostro popular. Su padre es uno de los mejores presentadores del mercado. Él también ha ganado mucha reputación. Ha intentado que el público no le relacione con sus apellidos y lo ha conseguido.