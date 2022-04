Matías Prats Chacón está presentando su novela, llamada El futuro que olvidaste, primer libro del periodista deportivo de Mediaset y una obra que le ha dedicado a su madre, Maite Chacón. Para promocionarlo acudió a Viva la Vida, donde elogió a su progenitora: «Siempre es mi padre el que se lleva los reconocimientos, pero mi madre también es una mujer muy trabajadora y se merece su momento».

Matías Prats Jr. reconoce que no se siente un escritor como tal, pero también explica que ha escrito la novela con toda la dedicación del mundo: «Tuve un momento en el que paré y no sabía si seguir, pero las personas de la editorial me arroparon y aquí está». Prats se siente satisfecho con su primera obra porque su madre, una gran lectora, le ha dado el visto bueno: «A ella le ha gustado».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Matías Prats (@matias_pratsjr)



Pero en la entrevista con Emma García y Pilar Vidal también hubo preguntas incómodas. El periodista reconoce que tiene pareja y que cree haber «encontrado a la persona con la que convertirse en padre»: «Si me preguntáis si tengo pareja la respuesta es que sí, estoy ocupado (…) Tengo 37 años y ya voy un poco tarde, pero yo soy muy prudente, puede que cualquier día le dé una sorpresa a Don Matías y a Doña Maite».

Fue Pilar Vidal quien lanzó la pregunta que muchos se hacen: ¿Estuvo Matías saliendo con Sara Carbonero? El hijo del mítico presentador se mostró tajante: «Eso son tonterías, hemos sido compañeros de radio y nos llevamos genial. Pero no ha habido nada más». «Cierto es que ha sido una de las primeras que ha recibido tu libro», seguía insistiendo la colaboradora. «Claro que se lo he enviado. Espero que le guste. Pero ya está. Nos llevamos muy bien. Hemos sido muy buenos compañeros», finalizaba.