¿Quién es Aida Floch?, la nueva invitada de Pasapalabra

Una vez más, Roberto Leal se ha rodeado de tres famosos importantes para emitir un nuevo programa de ‘Pasapalabra’. En esta ocasión los concursantes estarán arropados por: Víctor Elías, Ana Guerra, Canco Rodríguez y Aida Folch. Pero, ¿quién es esta última? Su nombre suena con fuerza gracias a su talento como actriz. Ha participado en series tan conocidas como ‘Amar es para siempre’ y ahora llega al famoso concurso de Antena 3 dispuesta a poner a prueba su agilidad mental. La artista lleva años trabajando en el mundo del espectáculo, pero todavía hay muchos aspectos de su vida privada que el público desconoce.

Aida Folch nació el 24 de noviembre de 1986 en Tarragona y enseguida se dio cuenta de que quería dedicarse a la interpretación, así que probó suerte en el cine y en la televisión y su apuesta resultó ser un éxito. Inició su formación en el Centre de Lectura de Reus, pero siempre ha sido una apasionada de su profesión y nunca ha dejado de aprender. Su debut profesional está fechado en 2002, cuando le seleccionaron para formar parte de la película ‘El embrujo de Shanghai’ y a partir de ese momento su carrera no paró de crecer.

Aida Folch abandonó ‘Cuéntame cómo pasó’

Aida Folch consiguió un papel en ‘Con el 10 en la espalda’ y desde el primer momento demostró que estaba preparada para entretener a los espectadores, por eso le siguieron ofreciendo papeles en series de televisión. Ha sido una de las protagonistas de ‘Cuéntame cómo pasó’, de hecho quizás sea su proyecto más destacado. No obstante, también ha liderado otras ficciones como ‘Madres. Amor y vida’ o ‘Inocentes’. Sin embargo, gran parte de la audiencia le recuerda por su presencia en la mítica ficción de TVE.

Aida, haciendo honor a la sinceridad que siempre le ha caracterizado, dio unas declaraciones en ‘Fórmula TV’ que ayudaron a resolver el gran misterio. «Tenéis que preguntar por qué no he vuelto a ‘Cuéntame’. Me fui por una película y nunca volví», comentó con total naturalidad. La gran pantalla le recibió con los brazos abiertos y cuando se quiso dar cuenta ya no podía volver atrás, por eso asumió las consecuencias y siguió esforzándose para recibir propuestas interesantes.

¿Con quién comparte su vida Aida Folch?

La nueva invitada de ‘Pasapalabra’ siempre se ha mostrado muy reservada, por eso hay tantos datos sobre su vida privada que no han visto la luz. Acumula 39.000 seguidores en su cuenta de Instagram y en ocasiones ha compartido imágenes con su pareja, Dani Vilar, quien también se dedica a los medios de comunicación. Concretamente, en 2016 publicó unas fotografías de su viaje a Botswana.

Aida Folch supo aprovechar su gran oportunidad

La gran oportunidad para Aida Folch llegó en 2012, cuando consiguió ser la protagonista de ‘El artista y la modelo’, una película dirigida por Fernando Trueba. La artista defendió a su personaje con una gran soltura y compartió escenario con Jean Rochefort y Claudia Cardinale. Recibió tan buenas críticas que le denominaron a Mejor Actriz Protagonista en los Premios Goya de 2013 y a partir de este momento su reputación creció como la espuma