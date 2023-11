Qué pasó con el perro de Matthew Perry tras su muerte

El 28 de octubre de 2023 es una fecha marcada en rojo en el calendario de los seguidores de ‘Friends’. Lamentablemente Matthew Perry se marchó aquel día, pero su recuerdo siempre seguirá en la memoria del gran público. Poco después de confirmarse la triste noticia, salió publicado que Lisa Kudrow estaba pensando en adoptar a su perro, pero en las últimas horas ha salido a la luz una información muy sorprendente. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto importante: el impacto que ha generado la muerte de Matthew Perry.

Multitud de personalidades de Hollywood y miles de fans se lanzaron a las redes sociales para rendir un bonito homenaje al artista. Ha sido uno de los actores más queridos de la industria y sus seres queridos pueden sentirse orgullosos del legado que ha dejado. Su papel de Chandler Bing en ‘Friends’ le introdujo en millones de hogares, por eso hay tanta gente que ha lamentado su fallecimiento. Los seguidores de la mítica serie se quedaron sin palabras cuando descubrieron que Lisa Kudrow, la actriz que interpretaba a Phoebe, quería quedarse con la mascota de Matthew.

Era mentira: Matthew Perry no tenía perro

Matthew Perry ha activado una serie de bulos que no tienen nada de cierto y uno de ellos está relacionado con Lisa Kudrow. La artista nunca dijo que quería adoptar al perro de su compañero, entre otras cosas porque Matthew no tenía ninguna mascota. Fuentes cercanas al protagonista de ‘Friends’ aseguran que no compartía su vida con ningún animal. Es cierto que hace unos años era dueño de un poodle llamado Alfred, pero ya no se encontraba con él.

El intérprete vivía con Alfred cuando estaba saliendo con su expareja, Molly Hurwitz. Esta relación empezó en 2018 y todo parecía ir bien, de hecho se comprometieron en 2020, pero al año siguiente anunciaron que la historia de amor había llegado a su fin. Matthew llamó a su perro Alfred para hacer honor al mayordomo de Batman, un personaje que le tenía completamente enamorado.

Matthew Perry dejó que su perro viviera con Molly Hurwitz

Los amantes de ‘Friends’ por fin saben la verdad. Lisa Kudrow no ha hecho ningún intento por quedarse con la mascota de Matthew porque esta vive con Molly Hurwitz, de hecho ha sido su gran apoyo durante la separación. «Alfred tiene tres años. Es muy molesto la mayor parte del tiempo, pero es realmente el animal más cariñoso. Entró en mi vida durante una oscura depresión y me ayudó a salir de ella. Además es monísimo. Salud, Alfredo», escribió Hurwitz después de confirmarse su ruptura definitiva con Perry.

La reacción más buscada

Dos días después del triste fallecimiento del actor, Molly Hurwitz reaccionó en sus redes sociales y desveló por primera vez cómo se sentía. Sobre todo hizo hincapié en destacar que Matthew Perry era una persona repleta de talento. «Cuando se acercaba la reunión de ‘Friends’ volvimos a ver la serie juntos. Rebobinamos y estudiamos escenas. Nuestro respeto y aprecio por el humor es algo que nos unía. Estar con él mientras redescubría su brillantez fue mágico», escribió. Era una de las reacciones más esperadas y ahora todo el mundo ha comprobado qué tipo de relación tenían tras la ruptura.