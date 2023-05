¿Qué ha pasado con Amaia Montero? Lo que se sabe tras su ingreso en un pisquiátrico

Amaia Montero hizo saltar todas las alarmas en noviembre, después de publicar una serie de mensajes que no dejaron indiferente a nadie. Confesó en sus redes que había perdido la esperanza y aseguró que no tenía ningún motivo para sonreír. Sus fans se quedaron realmente sorprendidos. Las teorías no tardaron en llegar y un mes después se confirmó la noticia: la cantante había ingresado en una clínica de Navarra para iniciar un proceso de recuperación. ¿Qué ha pasado desde entonces? Gonzalo Miró tiene información sobre el tema y no ha dudado en compartirla

Ha salido publicado que Amaia se está recuperando favorablemente y Gonzalo Miró lo ha confirmado. El deportista fue novio de la cantante y ahora es uno de sus grandes aliados. Ha explicado que dentro de muy poco podremos ver a Montero encima de un escenario. Antes de retirarse estaba preparando una gira de conciertos con nuevas canciones. Iba a lanzarlas en otoño, pero tuvo que cambiar de planes al ver que su estado de salud no se lo permitía.

¿Cuál es el problema de Amaia?

Nadie puede duda de que Amaia Montero sea una estrella, es una de las cantantes más importantes de España. Se la conoce como “la reina del pop”, pero este apodo le ha generado mucha presión. Una vez subió al escenario en un estado dudoso. Actuó de forma diferente porque, según contó, había pasado una mala noche, pero su detractores aseguraron que estaba bajo los efectos del alcohol. Estos ataques terminaron con su paciencia y estalló en sus redes sociales.

Gonzalo Miró ha dejado claro que ser una artista tan famosa no siempre es fácil. Montero está pagando un precio demasiado alto por ser un rostro tan popular, pero la recuperación final está cada vez más cerca. Su exnovio ha asegurado que el cariño del público y todas las muestras de amor que está recibiendo le están ayudando mucho. También es cierto que cuenta con el apoyo de su familia. No se han separado de ella ni un momento y le ayudan en todo lo necesario.

Lo último que se sabe

“He hablado con ella y yo creo que pronto tendremos noticias. Ya lo he dicho alguna vez: cada vez queda menos”, dijo Gonzalo Miró en una de sus últimas entrevistas. La cantante está mucho mejor y ha pensado que debe regresar por todo lo alto. Quiere retomar los conciertos que dejó en el aire y deleitar a su público con su formidable talento. “Todos estamos deseando que vuelva con más fuerza, yo estoy encantado de hablar de ella, pero no soy su portavoz oficial”, añade el deportista.

Amaia Montero está bien rodeada

Amaia no ha hablado desde que ingresó en la clínica de Navarra, pero tampoco ha desaparecido por completo. En alguna ocasión ha usado sus redes para dejar claro que tiene la situación controlada. Lo último que publicó fue una foto con Gonzalo Miró. Quería agradecerle todo lo que está haciendo por ella. Su familia también esta muy pendiente de sus cuidados, por eso muy pronto volveremos a verla encima de un escenario.