Hace tan solo unas horas se revelaba el último parte sobre el estado de salud de Amaia Montero, quien lleva alejada del foco mediático durante meses debido a un fuerte episodio de estrés y ansiedad. Si bien este lunes, 1 de mayo, se comentaba que cuándo sería su gran reaparición, la espera ha llegado a su fin. La cantante ha publicado en su perfil de Instagram, donde reúne más de medio millón de seguidores, una fotografía con una persona muy especial para ella.

Se trata de Gonzalo Miró, su ex y amigo al mismo tiempo. Ambos aparecen de lo más sonrientes mirando al objetivo de la cámara. En la estampa se puede ver cómo Amaia vuelve a brillar con luz propia tras ponerse en tratamiento. Para la ocasión, la artista luce de negro con una gorra a tono y un labial rojo, símbolo de la fuerza y la pasión.

Precisamente, Gonzalo hablaba este fin de semana con los medios de comunicación sobre cómo se encontraba la intérprete de Rosas. «He hablado con ella y yo creo que pronto tendremos noticias de ella», indicó a la prensa. «Ya lo he dicho alguna vez. Cada vez queda menos. Todos estamos deseando que vuelva con más fuerza», añadió, al mismo tiempo que confesó sentirse orgulloso y alegre de poder hablar de ella, pero «yo no soy el portavoz oficial de Amaia».

«Es evidente que está mucho mejor. Volveremos a ver su mejor versión de aquí a poquito. No seré yo tenga que poner una fecha porque ese no es mi trabajo, pero ya veréis como la vemos encima de un escenario», finalizó. Dicho y hecho. Horas después Amaia ha reaparecido radiante de felicidad.

La imagen «destruida» de Amaia Montero

Hay una fecha que todo lo cambió, al menos para la cantante que marcó a toda una generación cuando formó parte del grupo musical La oreja de Van Gogh. El 14 de octubre de 2022, Amaia Montero sorprendía a los usuario de Instagram con una impactante fotografía en la que aparecía con un aspecto visiblemente desmejorado. Estampa que fue de lo más comentada y que asustó a sus fans.

Como era de esperar, algunos internautas trataron de ver qué es lo que le ocurría a Amaia. «Hola reina, ¿cómo te sientes?»,indicó un usuario, a lo que Amaia respondió: «Destruida». «Querría, sabría decirme ¿porque a Maléfica le llamaban de esa manera cuando le cortaron las alas?», fue otro de los misteriosos mensajes que escribió Montero por aquel entonces.

Poco después se supo que no atravesaba su mejor momento, motivo por el que se había expuesto de esa manera en la Red. Si bien la última publicación de la mencionada red social databa poco días antes de la imagen de la discordia, ahora ha vuelto a estar activa para lanzar un mensaje de optimismo con una fotografía en la que aparece sonriente siete meses después de confesar que no estaba bien psicológicamente. Ahora, comienza la cuenta atrás para ver cuándo se vuelve a subir a un escenario, momento que sus seguidores esperan con ganas.