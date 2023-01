El empoderado mensaje de Amaia Montero en plena recuperación tras su ingreso hospitalario

Después de la tormenta siempre sale el sol, o eso mismo debe pensar Amaia Montero después de haber atravesado unos de los meses más complicados de su vida. Fue durante el pasado mes de octubre cuando la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh protagonizó su última publicación de Instagram hasta la fecha, ingresando el mes después en la Clínica Universitaria de Navarra a consecuencia de un fuerte agotamiento y estrés por los que permaneció en el hospital en cuestión durante varios días hasta que finalmente pudo recibir el alta. Unos momentos de tensión e incertidumbre por el estado anímico de la cantante que hicieron saltar las alarmas de sus seguidores, que se volcaron plenamente con ella y la apoyaron a través de distintas redes sociales.

Para más inri y en plena situación de incertidumbre, la intérprete colgaba en su cuenta de Instagram una imagen con la que mostraba un aspecto físico que nada tenía que ver con el de años anteriores, admitiendo estar «destruida» y preocupando así, aún más si cabe, a todas las personas de su alrededor. Pero lo cierto es que con cariño y esfuerzo, la vasca ha conseguido salir del pozo en el que había estado inmersa para poco a poco volver a retomar sus quehaceres laborales con total normalidad y su actividad en el universo 2.0, donde hace unas horas sorprendía con una storie cargada de poderío.

Bajo el lema de Flowers, la nueva canción indirecta de Miley Cyrus hacia su ex, Liam Hemsworth, la de Irún ha dejado entrever estar totalmente preparada y llena de energía para dar pistoletazo de salida a una nueva etapa de su vida, convirtiendo en su himno de superación y amor propio un tema que dice: «Yo me puedo comprar flores, escribir mi nombre en la arena, hablar conmigo misma durante horas, decir cosas que no entenderías. Me puedo sacar a bailar y sostener mi propia mano. Puedo quererme mejor», palabras con las que quizá se siente muy identificada ahora que está retomando su vida habitual tras haber sufrido mucho a nivel emocional.

Por si fuera poco, la artista ha acompañado estos versos de una imagen de su «yo» más juvenil, tomada probablemente cuando aún formaba parte de la banda con la que entonó canciones como Rosas, Jueves o Puedes contar conmigo, las cuales se convirtieron en hits en todos los rincones del país. Un movimiento con el que quizá intente mandar toda la fuerza posible a la Amaia del pasado, la que probablemente no imaginaba haber llegado a tener un futuro tan sumamente complicado con la fama y la presión social como principales protagonistas.

Sea como fuere, atrás parece haber quedado la caída anímica que padecía hace tan solo unas semanas Amaia y por la que tuvo que hacer un parón tanto en su vida personal como en la profesional. Ahora, la cantante está plenamente volcada en que su recuperación tenga lugar lo más pronto posible, aunque con pasos pequeños y contundentes.