Gloria Camila estalla y ataca como nunca a Alejandra Rubio: «No puede…»

La tensión sigue aumentando dentro de las Campos, un universo paralelo en el que los lazos familiares y la exposición mediática chocan continuamente. En medio de este torbellino de reproches cruzados, una nueva voz ha irrumpido con fuerza: la de Gloria Camila Ortega. La hija de Rocío Jurado no ha dejado pasar la oportunidad para mostrar su opinión sobre el conflicto que enfrenta a Carmen Borrego con su sobrina Alejandra Rubio y sus palabras no han sido precisamente conciliadoras. Piensa que Alejandra, una de sus grandes enemigas publicas «no puede meterse» en los asuntos privados de su tía Carmen y mucho menos insultarla. Ha estallado y ya no quiere esconder su opinión.

El origen del conflicto se remonta a unas grabaciones privadas de Alejandra Rubio en las que se refería a su tía con un insulto que ha provocado un auténtico seísmo mediático. Calificó a Carmen Borrego de «subnormal» por haber protagonizado una exclusiva en la que enseñaba el interior de la casa de María Teresa Campos. Un contenido que, aunque se presentó como un homenaje a la veterana comunicadora, ha sido interpretado por parte de la familia como un acto innecesario o incluso oportunista.

La joven, tras el revuelo causado, optó por pedir disculpas públicas en el programa Vamos a ver. Reconoció que su comentario fue fruto de un momento de irritación, insistiendo en que se trataba de algo privado. Añadió que, en su opinión, «no era para tanto» y que «podría haber sido peor». Una justificación que no convenció del todo ni a su tía ni a otros miembros del panorama televisivo.

Carmen Borrego ha dado explicaciones

Lejos de pasar página, Carmen Borrego decidió responder directamente desde Telecinco. Aseguró que la exclusiva se llevó a cabo «con absoluto respeto» y que contó con el respaldo de su hermana, Terelu Campos. La colaboradora quiso dejar claro que no siente la necesidad de consultar cada paso profesional con su sobrina y subrayó su derecho a actuar con autonomía dentro de los medios. «Yo tengo mi vida, mi familia y ella es parte de ella, pero eso no implica que tengamos que estar de acuerdo en todo», señaló.

La hermana menor del clan Campos añadió que Alejandra, como figura pública, tiene derecho a opinar, pero también la responsabilidad de cuidar las formas. En un entorno tan expuesto como el suyo, cada declaración tiene un eco y unas consecuencias, algo que, según dio a entender, la hija de Terelu aún no parece haber asimilado del todo.

En plena tormenta mediática, Gloria Camila ha decidido intervenir. Y lo ha hecho sin medias tintas. Durante su intervención en Fiesta, arremetió contra Alejandra Rubio con una contundencia pocas veces vista. Consideró que la joven está mostrando una actitud alejada del respeto y el agradecimiento hacia quienes la han apoyado desde sus inicios. «Tu familia siempre ha estado antes que tú y ahora está siendo bastante egoísta y desagradecida con su familia, que son los que la han puesto en donde está», expresó de forma tajante.

Gloria Camila estalla y da su opinión

Para Gloria Camila, no es admisible que alguien que ha crecido en el seno de una familia tan conocida olvide el contexto del que proviene. «Al final, cuando tú entras en esto y participas de ello, sabes de qué familia vienes y no siempre tienes que adelantar a los que te enseñaron esto», apuntó, dejando entrever que, en su opinión, Alejandra estaría intentando ocupar un protagonismo que no le corresponde del todo.

La televisión ha sido tanto el trampolín como el campo de batalla de la familia Campos. La presencia constante en platós, exclusivas y debates ha generado una tensión inevitable entre lo íntimo y lo público. Alejandra Rubio ha demostrado en distintas ocasiones su incomodidad con ciertas decisiones familiares, especialmente aquellas que involucran la imagen de su abuela, ya fallecida. Sin embargo, sus comentarios, especialmente los filtrados, han cruzado una línea que ha desatado una oleada de críticas.

La nueva guerra de las Campos

El conflicto de las Campos ha dejado también espacio para comparaciones familiares. Durante la tertulia de Fiesta, Belén Rodríguez aportó una visión adicional al señalar que Alejandra no debería involucrarse en polémicas que afectan directamente a otros miembros de la familia, especialmente al hijo de Carmen Borrego, José María Almoguera. Según la colaboradora, el joven goza de una gran simpatía generalizada y se ha mantenido al margen de estas disputas. «Con el hijo de Carmen no puede meterse porque a José le quiere todo el mundo y a ella no. Él se hace querer y Alejandra no puede con esto», declaró en un momento que dejó en silencio al plató.

Este tipo de observaciones han añadido un componente emocional más a la guerra, sugiriendo que detrás de los comentarios de Alejandra podría haber una lucha interna por el reconocimiento dentro de una familia donde la notoriedad se disputa en los platós. La pregunta es: ¿Qué es más importante para las Campos, lo que pasa en la tele o lo que viven lejos de las cámaras?