¿Qué es lo último que se sabe de la separación de Alaska y Mario Vaquerizo?

Mario Vaquerizo y Alaska forman una de las parejas más consolidadas del panorama televisivo español. Llevan años de la mano y no solo como pareja, sino también como dúo artístico. Durante estos años, han ido saliendo muchos rumores sobre la relación de este matrimonio, no obstante, estos se han mantenido unidos. A principios de verano de este año, saltó a los medios el rumor de una posible separación entre Mario Vaquerizo y Alaska.

Los rumores de separación de Alaska y Mario Vaquerizo

La noticia de que había una crisis matrimonial entre los dos sorprendió a muchos e incluso se rumoreó sobre los posibles motivos de la ruptura, después de más de dos décadas juntos. Durante semanas no se hablaba de otra noticia en la prensa del corazón y finalmente, ambos dejaron clara su postura frente a la noticia.

Mario Vaquerizo y Alaska no tardaron en aclarar que estos rumores eran totalmente falsos y remarcar que la pareja sigue unida. Mario quiso desmentirla rápidamente y aclaró que su matrimonio estaba ‘Fenomenal’, con ello, demostraba que el amor por su mujer seguía intacto después de dos décadas de amor. Alaska, por su parte, también fue clara con los medios «No entiendo de donde salen estas mentiras».

Con el paso del tiempo y la confirmación por parte de los afectados de que los rumores eran totalmente falsos, parece que se puede confirmar que este matrimonio aún tiene para rato. Además, ambos recuperan sus jornadas de trabajo después de unos años complicados para su empresa de eventos y entretenimientos, un sector especialmente castigado durante la pandemia de la Covid-19.

¿Cómo se conocieron y cuántos años llevan juntos?

Esta pareja se conoció a finales de los años noventa y se han mantenido juntos desde entonces. Se conocieron cuando Mario entró a trabajar en la discográfica de Fangoria. Parece que ambos encajaron muy bien y se creó una conexión entre ambos que no se ha vuelto a romper. Con el tiempo, la amistad paso a ser mucho más y seis meses después de conocerse, Mario le pidió matrimonio a la artista.

Su boda fue un tanto atípica, se quisieron casar en Las Vegas y años después, volvían a pasar por el altar en una ceremonia civil en España. Esta fue noticia en toda España y se pudieron ver todos los detalles en su reality. Con los años, han ido creciendo como pareja y también, han hecho crecer su patrimonio. Llevan muchos años en activo y son rostros más que conocidos en los platós de televisión y escenarios.

Estos no son los primeros rumores a los que esta pareja tiene que hacer frente, llevan años conviviendo con la fama y muchas veces, se han visto en el centro del foco mediático. No obstante, parece que la relación se mantiene fuerte y que el matrimonio continúa su camino sin intenciones de separación por el momento. Así lo han asegurado ambos artistas, que no solo tienen muchos proyectos personales en mente, sino también profesionales y es que seguro que aún tienen mucha guerra que dar sobre los escenarios.