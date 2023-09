Qué fue de Lucía Hoyos y por qué ha vuelto de invitada a ‘Pasapalabra’

‘Pasapalabra’ siempre se ha caracterizado por invitar a los famosos del momento, pero ¿por qué han contado con la presencia de Lucía Hoyos? Recordemos que fue una de las presentadoras y actrices más famosas de su generación, a pesar de que haya estado una temporada en un segundo plano. Una parte del público sabe quién gracias a su participación en ‘Gran Hermano VIP’ en 2016, un programa que le acercó a una audiencia más joven y dinámica. Su nombre suena con fuerza en las redes, pero hacía tiempo que no la veíamos en un formato de máxima audiencia.

¿Qué ha sido de Lucía Hoyos durante todo este tiempo? Como es normal, la fama pasa por muchos momentos y la popularidad de Lucía no se ha mantenido estable. Sin embargo, ella no ha dejado de trabajar y siempre ha ofrecido su mejor versión, por eso hay tanta gente que sigue sus pasos. Algunos de sus proyectos más importantes fueron su papel en ‘Ana y los 7’ o su presencia en la mítica serie ‘Periodistas’. Es decir, puede presumir detener un currículum brillante y muy atractivo.

Lucía Hoyos resurge gracias a ‘Pasapalabra’

Roberto Leal y ‘Pasapalabra’ se han rodeado de un equipo perfecto, por eso son líderes en su franja horaria. Siempre cuentan con famosos importantes para participar en el programa y ahora han invitado a Lucía Hoyos porque es una gran profesional. Nació en la capital en 1980 y enseguida empezó a interesarse por el mundo artístico, así que sus padres le matricularon en la Escuela de Actores de Madrid. Su cumpleaños es el 13 de abril y lo celebra con orgullo, pues para ella la edad nunca ha sido un problema. Al contrario, ha utilizado su bagaje para participar en proyectos de distinta índole y ha sido: actriz, modelo y presentadora.

Lucía Hoyos debutó cuando era muy joven, en 1991, con la película ‘Amo tu cama rica’, un film dirigido por Emlio Martíenz Lázaro. No tardó en recibir los aplausos del público y de un momento a otro se convirtió en una artista muy cotizada, tanto que colaboró con series tan importantes como ‘Los hombres de Paco’. También ha triunfado en el cine, donde probó suerte en 1996 con ‘El amor perjudica seriamente la salud’ o ‘La buena vida’. Todo esto ha convertido a Lucía en un icono.

Su famoso paso por ‘Gran Hermano VIP’

Lucía Hoyos estuvo un tiempo apartada de la televisión y pensó que lo mejor para relanzar su carrera y acercarse a otro tipo de público era aceptar la oferta de Telecinco. Por eso concursó en ‘Gran Hermano VIP’, aunque hay que decir que no era la primera vez que trabajaba en la cadena. También estuvo colaborando con ‘El Programa de AR’ y disfrutaba de una relación estupenda con la presentadora. Lucía estuvo mucho tiempo sopesando la propuesta de ‘GH VIP’, pues suponía dar un giro a su trayectoria, pero finalmente se dio cuenta de que era una gran oportunidad.

Los problemas que tuvo Lucía

Siempre ha sido muy sincera, así que cuando le preguntaron por qué había entrado en ‘GH VIP’ contó la verdad. En aquella época solo tenía un papel pequeño en una ficción de Antena 3 y necesitaba embarcarse en otro proyecto. Estuvo 28 días en el concurso, pero pagó las consecuencias: dejaron de ofrecerle puestos como actriz. “Cuando yo salí de ‘GH’ estuve un mes sin salir de casa. Yo entré en el concurso para ganar dinero porque la serie desgraciadamente no me daba para vivir. Y al final me quedé sin la ilusión de hacer lo que a mí más me gusta”.