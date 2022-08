Qué fue de Aitor Trigos, el expresentador de TV que pasó a ser mozo de almacén

El mundo de la televisión puede ser muy volátil, la fama no siempre permanece y algunos rostros conocidos se acaban quedando en el olvido para los espectadores. Hay presentadores que destacan mucho durante un tiempo, pero después no acaban de encajar con otros formatos o cadenas. Aitor Trigos era uno de los rostros más vistos en televisión, hoy su vida ha dado un gran cambio a nivel profesional.

Aitor Trigos, su paso por televisión

Aitor Trigos fue un presentador de televisión que pareció encajar muy bien con la audiencia, llegó a trabajar en muchos programas conocidos y también nuevos, no obstante, la fama pareció durarle poco y dejó de aparecer por los platós donde antes era un usual. Esto obligó al presentador a cambiar de rumbo y reinventarse.

Él empezó su paso por televisión en Cuatro, donde encabezó programas como ‘Supermodelo 2006’ o ‘Amor en la red’, estos programas no duraron demasiado en la pequeña pantalla, pero sí que fueron un gran impulso para hacerse con un hueco en la profesión. Por ello, se le pudo ver en ‘Las mañanas de Cuatro’ una vez el canal empezó a coger fama. Se hizo un usual de la cadena y con el tiempo, decidió continuar su paso por televisión en Antena 3.

De la televisión al anonimato

Se le pudo ver en ‘Si yo fuera tú’, pero el programa no pareció encajar para la cadena y no duró demasiado en emisión. Este fue un punto de inflexión para el joven, que empezó a recibir menos trabajo en televisión. Parecía que las oportunidades ya no venían y el joven tuvo que replantearse su camino.

El mismo afirmó en un programa de Sálvame que había tenido problemas económicos después de esta situación. «He tocado fondo. Me iba engañando a mi mismo con el dinero» comentaba el presentador arrepentido de haber querido mantener las apariencias de tener cierto nivel económico, sabiendo que no era así en realidad. Esta complicada situación se materializó y fue más real para el joven cuando le embargaron la casa por impago. Para el que fue presentador de televisión, este fue ‘el peor momento que he pasado en mi vida’. Se quedó solo y en una situación muy complicada, por lo que tuvo que recurrir a medidas extremas para poder salir de la situación.

Su cambio de vida, una apuesta por la felicidad

Finalmente, optó por cerrar su capítulo en la televisión y se puso a trabajar como mozo de almacén, un trabajo muy diferente al que había tenido en el momento, pero en el que llegó a estar indefinido. La pandemia también fue un duro golpe que le arrebató el trabajo, no obstante, él afirmó en una entrevista en Sálvame Deluxe, que estaba feliz. «Desde el 2017 he estado de mozo de almacén, en tiendas y no se me caen los anillos, estoy super contento» afirmaba Trigos.

Es una muestra clara de lo difícil que puede ser el mundo de la fama y la televisión, pero parece que el cambio le ha sentado de maravilla y se muestra feliz con su trayectoria. Está casado con Jorge, quien ha sido un gran apoyo para superar sus peores momentos. Y aunque no comentó a que se dedicaba en la actualidad en su paso por ‘Sálvame’, parece que ya no es mozo de almacén. Se mantiene activo en sus redes sociales y hasta se animó, ha hacer algunas entrevistas a través de su canal de YouTube